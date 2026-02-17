مؤشر مقلق .. شوبير يعلق على قرار كاف بشأن أحداث الأهلي والجيش الملكي

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، على بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أُعلن فيه إحالة أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن بيان كاف صدر بعد ساعات قليلة من نهاية اللقاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات عادة ما تستغرق وقتًا أطول، لافتًا إلى أن عقوبات مواجهة الذهاب لم تُعلن إلا بعد عدة أيام.



وأضاف أن النادي المغربي كان قد تعرض لعقوبة سابقة مع إيقاف التنفيذ، قبل أن يتم تفعيلها على خلفية الأحداث المرتبطة بالمواجهة أمام الأهلي.



وأوضح أن إحالة أحداث مباراة القاهرة إلى لجنة الانضباط كانت أمرًا متوقعًا، إلا أن سرعة التحرك تعطي من وجهة نظره مؤشرًا يدعو للقلق بالنسبة للنادي الأهلي، رغم وضوح اللوائح، مؤكدًا أن الوقائع اقتصرت على إلقاء بعض الزجاجات داخل الملعب.

وأشار شوبير إلى أنه سبق أن حذر الجماهير من أي تصرفات قد تضر بالفريق، خاصة بعد ضمان التأهل، مؤكدًا أن دور المشجعين يتمثل في دعم اللاعبين دون التسبب في أزمات قد تستغل ضد النادي.

وكشف عن استيائه من تكرار مثل هذه التصرفات التي قد تعرض الفريق لعقوبات مالية أو لحرمان الجماهير من حضور المباريات.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أمله في مرور الأزمة دون تداعيات كبيرة، مشددًا على أن مثل هذه الأحداث لا تحقق أي مكاسب، بل تضع النادي وجماهيره تحت ضغوط غير مبررة.