مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
مؤشر مقلق .. شوبير يعلق على قرار كاف بشأن أحداث الأهلي والجيش الملكي

شوبير
شوبير
علا محمد

تحدث الإعلامي أحمد شوبير، نجم الكرة المصرية السابق، على بيان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أُعلن فيه إحالة أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا إلى لجنة الانضباط.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن بيان كاف صدر بعد ساعات قليلة من نهاية اللقاء، مشيرًا إلى أن مثل هذه القرارات عادة ما تستغرق وقتًا أطول، لافتًا إلى أن عقوبات مواجهة الذهاب لم تُعلن إلا بعد عدة أيام.


وأضاف أن النادي المغربي كان قد تعرض لعقوبة سابقة مع إيقاف التنفيذ، قبل أن يتم تفعيلها على خلفية الأحداث المرتبطة بالمواجهة أمام الأهلي.


وأوضح أن إحالة أحداث مباراة القاهرة إلى لجنة الانضباط كانت أمرًا متوقعًا، إلا أن سرعة التحرك تعطي من وجهة نظره مؤشرًا يدعو للقلق بالنسبة للنادي الأهلي، رغم وضوح اللوائح، مؤكدًا أن الوقائع اقتصرت على إلقاء بعض الزجاجات داخل الملعب.

وأشار شوبير إلى أنه سبق أن حذر الجماهير من أي تصرفات قد تضر بالفريق، خاصة بعد ضمان التأهل، مؤكدًا أن دور المشجعين يتمثل في دعم اللاعبين دون التسبب في أزمات قد تستغل ضد النادي.

وكشف عن استيائه من تكرار مثل هذه التصرفات التي قد تعرض الفريق لعقوبات مالية أو لحرمان الجماهير من حضور المباريات.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أمله في مرور الأزمة دون تداعيات كبيرة، مشددًا على أن مثل هذه الأحداث لا تحقق أي مكاسب، بل تضع النادي وجماهيره تحت ضغوط غير مبررة.

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

