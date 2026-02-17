107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

أسفرت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة قوية بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في صدام متجدد بين بطل مصر وبطل تونس إذ تعد هذه المواجهة دائمًا من أبرز وأصعب اللقاءات في البطولة القارية لما تشهده من ندية وإثارة.

الترجي.. تاريخ عريق

يعتبر نادي الترجي التونسي من أعرق وأكبر الأندية في المنطقة العربية حيث تأسس منذ 107 سنوات في الخامس عشر من يناير 1919، عقب الحرب العالمية الأولى، بعد الحصول على الترخيص الرسمي من السلطات الفرنسية.

استند الترجي في لائحته الأساسية على فريق راسينج كلوب التونسي الذي تم حله، وكان مؤسسهما محمد الزواوي والهادي القلال بينما تولى الفرنسي مونتاسيبي أول رئاسة للنادي بسبب اللوائح آنذاك.

يطلق على الترجي اسم باب سويقة نسبة للحي الذي كانت تُعقد فيه اجتماعات المؤسسين، ويحمل لقب فريق الدم والذهب في إشارة للألوان الأحمر والذهبي، بعدما تم استبدال اللونين الأبيض والأخضر الأصليين باللونين الشهيرين منذ أكثر من 100 عام بفضل الشاذلي زويتن الذي أهدى القمصان الجديدة لمجلس الإدارة.

إنجازات الترجي القارية

حقق الترجي أول بطولة له في كأس تونس عام 1939، وتوج بلقبه الأول بالدوري التونسي عام 1942. أما على المستوى القاري، فقد فاز بأول لقب لدوري أبطال أفريقيا عام 1994 بعد الفوز على الزمالك 3-1، ثم شارك في كأس العالم للأندية لأول مرة في نسخة اليابان 2011 بعد فوزه باللقب للمرة الثانية.

وحتى الآن، توج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا أربع مرات (1994، 2011، 2018، 2019)، مما يجعله النادي الأنجح في تونس في تاريخ البطولة.

الأهلي يحسم صدارة المجموعة

حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، بعد تعادله مع الجيش الملكي المغربي وضمن التأهل رسميًا بعد التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري. ويصاحب الأهلي إلى ربع النهائي الفريق المغربي الذي أنهى المجموعة برصيد 9 نقاط.

مشوار الأهلي في البطولة

بدأ الأهلي الموسم الحالي بالفوز على إيجل نوار في الدور التمهيدي بمجموع 2-0، قبل أن يخوض دور المجموعات ويحقق النتائج التالية:

فوز على شبيبة القبائل 4-1

تعادل 1-1 مع الجيش الملكي

فوز 2-0 على يانج أفريكانز

تعادل إيجابي أمام الفريق التنزاني

تعادل سلبي مع شبيبة القبائل

تعادل سلبي مع الجيش الملكي

وخاض الأهلي 8 مباريات حتى الآن، فاز في 4 وتعادل في 4 دون أي هزيمة، سجل خلالها 10 أهداف، استقبل 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات.

وتعد مواجهة الترجي اختبارا صعبا للمارد الأحمر خارج أرضه وداخل ملعبه، لما يمتلكه الفريق التونسي من خبرة وقوة قارية، فيما يسعى الأهلي لاستمرار التفوق المصري في البطولات الأفريقية والحفاظ على هيمنته في دور الثمانية.