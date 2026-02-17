قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مدبولي: ننفذ التوجيهات الرئاسية بتوفير احتياجات القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة
المهن السينمائية تنعى السيناريست فاروق عطية
107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي
مع اقتراب عيد الفطر.. انطلاق الأوكازيون الشتوي 2026 في الأسواق المصرية
الأقصر توقف تحليق البالون الطائر مؤقتا لسوء الأحوال الجوية
حبس كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر
عماد متعب يكشف عن أغلى هدف وأصعب بطولة في أبطال أفريقيا
زيرو جمارك.. متى يتم استيراد سيارة معفاة من الضرائب وموعد فك الحظر عنها؟
ماذا قال المحافظون الجدد فى أول يوم عمل لهم؟ دفع عجلة التنمية ومتابعة كافة الملفات الحيوية
حمادة هلال عن مشاركة أحمد السقا في المداح 6: صوّر يوم كامل ومخدش فلوس
كأس الكونفدرالية يشعل المنافسة.. صدام مصري محتمل في نصف النهائي.. صراع الأبيض والبورسعيدي على القمة
توجيهات رئاسية بتعزيز المخزون الاستراتيجي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الزراعية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

107 سنوات من التاريخ والإنجازات.. تعرف على مسيرة الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي

الترجي
الترجي
منتصر الرفاعي

أسفرت قرعة دور الثمانية من دوري أبطال أفريقيا عن مواجهة قوية بين الأهلي والترجي الرياضي التونسي في صدام متجدد بين بطل مصر وبطل تونس إذ تعد هذه المواجهة دائمًا من أبرز وأصعب اللقاءات في البطولة القارية لما تشهده من ندية وإثارة.

الترجي.. تاريخ عريق 

يعتبر نادي الترجي التونسي من أعرق وأكبر الأندية في المنطقة العربية حيث تأسس منذ 107 سنوات في الخامس عشر من يناير 1919، عقب الحرب العالمية الأولى، بعد الحصول على الترخيص الرسمي من السلطات الفرنسية.

استند الترجي في لائحته الأساسية على فريق راسينج كلوب التونسي الذي تم حله، وكان مؤسسهما محمد الزواوي والهادي القلال بينما تولى الفرنسي مونتاسيبي أول رئاسة للنادي بسبب اللوائح آنذاك.

يطلق على الترجي اسم باب سويقة نسبة للحي الذي كانت تُعقد فيه اجتماعات المؤسسين، ويحمل لقب فريق الدم والذهب في إشارة للألوان الأحمر والذهبي، بعدما تم استبدال اللونين الأبيض والأخضر الأصليين باللونين الشهيرين منذ أكثر من 100 عام بفضل الشاذلي زويتن الذي أهدى القمصان الجديدة لمجلس الإدارة.

إنجازات الترجي القارية

حقق الترجي أول بطولة له في كأس تونس عام 1939، وتوج بلقبه الأول بالدوري التونسي عام 1942. أما على المستوى القاري، فقد فاز بأول لقب لدوري أبطال أفريقيا عام 1994 بعد الفوز على الزمالك 3-1، ثم شارك في كأس العالم للأندية لأول مرة في نسخة اليابان 2011 بعد فوزه باللقب للمرة الثانية.

وحتى الآن، توج الترجي بلقب دوري أبطال أفريقيا أربع مرات (1994، 2011، 2018، 2019)، مما يجعله النادي الأنجح في تونس في تاريخ البطولة.

الأهلي يحسم صدارة المجموعة

حسم الأهلي صدارة المجموعة الثانية من دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، بعد تعادله مع الجيش الملكي المغربي وضمن التأهل رسميًا بعد التعادل مع شبيبة القبائل الجزائري. ويصاحب الأهلي إلى ربع النهائي الفريق المغربي الذي أنهى المجموعة برصيد 9 نقاط.

مشوار الأهلي في البطولة

بدأ الأهلي الموسم الحالي بالفوز على إيجل نوار في الدور التمهيدي بمجموع 2-0، قبل أن يخوض دور المجموعات ويحقق النتائج التالية:

فوز على شبيبة القبائل 4-1

تعادل 1-1 مع الجيش الملكي

فوز 2-0 على يانج أفريكانز

تعادل إيجابي أمام الفريق التنزاني

تعادل سلبي مع شبيبة القبائل

تعادل سلبي مع الجيش الملكي

وخاض الأهلي 8 مباريات حتى الآن، فاز في 4 وتعادل في 4 دون أي هزيمة، سجل خلالها 10 أهداف، استقبل 3 أهداف، وحافظ على نظافة شباكه في 5 مواجهات.

وتعد مواجهة الترجي اختبارا صعبا للمارد الأحمر خارج أرضه وداخل ملعبه، لما يمتلكه الفريق التونسي من خبرة وقوة قارية، فيما يسعى الأهلي لاستمرار التفوق المصري في البطولات الأفريقية والحفاظ على هيمنته في دور الثمانية.

دوري أبطال أفريقيا الأهلي والترجي كأس تونس الأهلي الترجي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

رؤية الهلال

كيف تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان؟ اعرف الضوابط الشرعية

كسوف الشمس

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

ترشيحاتنا

الاتحاد الأوروبي

وزراء مالية الاتحاد الأوروبي يدفعون إلى تعزيز اليورو على الصعيد العالمي

أوكرانيا

رئيس وفد أوكرانيا المفاوض: مهمتنا البحث عن قرارات تقربنا من سلام دائم

أرشيفية

رئيس البورصة المصرية: المنصة الإلكترونية تضمن شفافية تداول الأذون والسندات

بالصور

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟
أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء.. لماذا يزداد سقوطه مع برودة الطقس؟

الكركديه البارد والساخن .. تعرف على فوائده وأضراره

الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره
الكركديه البارد و الساخن |تعرف على فوائده و اضراره

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا
زوجك لا يتغير؟ ربما أنتِ تفعلين هذا الخطأ يوميًا

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟
ماذا يفعل الخروب لجسمك فى رمضان؟

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد