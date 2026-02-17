ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة

أكد خالد جاد المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن عام 2025 كان مميزا للصادرات الزراعية في مصر وكان هناك نمو في الصادرات الزراعية بزيادة عن العام الماضي بأكثر من 800 ألف طن .

وقال خالد جاد في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"،:" مصر من أكبر 5 دول في العالم مصدرة للفراولة ونحن الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة وهناك ثقة كبيرة بالمنتج المصري ".

وتابع خالد جاد :" لدينا معامل مركزية على اعلى مستوى لتحسين مستوى الصادرات المصرية ونعمل على فتح اسواق تصديرية جديدة ".



وأكمل خالد جاد :" هناك ثقة عالمية على الفراولة المصرية وهناك زيادة في تصدير الفراولة للخارج بنسبة 25 % عن مثيلتها في العام الماضي ".



وأضاف :" يتم العمل على تكويد المزارع التصديرية ويتم توفير المعامل المرجعية ومركز اللبحوث الزراعية يوفر بدائل الاسمدة والمبيدات ".