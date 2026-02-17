قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإمارات: غدا أول أيام شهر رمضان المبارك
رؤية هلال رمضان 2026.. ردد أفضل دعاء لاستقبال شهر الصيام
إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة
تعديل قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. تفاصيل
كل عام وأنتم بخير.. السعودية: غدا أول أيام شهر رمضان
تصرف غير لائق لعامل في مدرسة بالخصوص ليلا | وشهود عيان : فصل من النقابة رغم عدم القبض عليه
انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر
ثقة في المنتج.. الزراعة: مصر الدولة الاولى عالميا في تصدير الفراولة المجمدة والمبردة
طهران تعلن تقدما بالمفاوضات مع واشنطن وبدء إعداد مسودة اتفاق محتمل
الأزهر ينهي خصومة ثأرية بين عائلتين في الأقصر بساحة الإمام الطيب
وزير خارجية إيران: توصلنا لتفاهم مع أمريكا بشأن المبادئ الرئيسية لاتفاق محتمل
الوزراء يستعرض حزمة التسهيلات والإصلاحات الضريبية المقترحة للعام المالي الجديد
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

إعلام إسرائيلي: تقدم شكلي في مسودة الاتفاق.. وطهران ترفض مناقشة ملفات حساسة

القسم الخارجي

أفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم، بأن الإعلان الإيراني عن إحراز تقدم في صياغة مسودة اتفاق جديد لا يعكس، بحسب مصادر سياسية مطلعة، أي اختراق حقيقي في القضايا الجوهرية محل الخلاف.

ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن طهران أبدت استعداداً لمواصلة المشاورات التقنية، لكنها أبلغت الوسطاء رفضا قاطعاً لإدراج عدد من البنود الأساسية على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مسألة تفتيش المنشآت الحساسة، وبرنامج القدرات الصاروخية، إضافة إلى مطلب تجميد عمليات تخصيب اليورانيوم خلال فترة التفاوض.

وأعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن بلاده توصلت إلى تفاهم مع الولايات المتحدة بشأن "المبادئ الرئيسية" لاتفاق محتمل، وذلك عقب جولة جديدة من المحادثات بين الجانبين، واصفًا اللقاءات بأنها "بناءة" وشهدت تقدما ملحوظا مقارنة بالجولة السابقة.

وقال عراقجي في تصريحات صحفية إن الفريقين أحرزا "تقدماً جيداً اليوم مقارنة بالجولة السابقة"، مشيرًا إلى الاتفاق على صياغة نسختين من وثيقة اتفاق محتمل، على أن يتبادل الطرفان النصوص لمراجعتها والبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأوضح أن موعد الجولة الثالثة من المباحثات مع واشنطن لم يحدد بعد، لافتًا إلى أن تحديده سيأتي عقب تبادل مسودات الاتفاق المحتمل ودراستها من قبل الجانبين. وأضاف أن هناك "مواقف لا تزال بحاجة إلى تقريب"، مؤكدا أن ذلك "يتطلب وقتا وجهدا".

وفيما يتعلق بالملف النووي، شدد وزير الخارجية الإيراني على أن برنامج بلاده النووي "سلمي"، مجددًا التزام طهران بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومؤكدًا أن إيران ستواصل "حيادها في التعاون مع الوكالة الدولية".

كما انتقد عراقجي استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض ما وصفها بـ"العقوبات غير القانونية" على بلاده، معتبرًا أن هذه الإجراءات لا تسهم في دعم المسار الدبلوماسي.

وختم عراقجي تصريحاته بالتأكيد على أن بلاده "جاهزة للرد على أي هجوم"، في رسالة شدد فيها على تمسك طهران بخيار التفاوض مع الاحتفاظ بحقها في الدفاع عن نفسها.

إسرائيل إيران وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تخصيب اليورانيوم برنامج القدرات الصاروخية المفاوضات الإيرانية الأمريكية

بمناسبة رمضان 2026.. تعرف على فوائد الصيام| منها تعزيز المناعة وتنشيط الجسم

التوقيت الشتوي

ساعة واحدة للعالم.. فكرة علمية جريئة قد تعيد رسم خريطة الزمن

كسوف الشمس

القمر يطوق الشمس بـ"حلقة النار".. عرض سماوي نادر يلفت أنظار العالم

طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

محافظ الشرقية يشهد بدء موسم توريد محصول بنجر السكر بالصالحية الجديدة

مزايا وعيوب أفلام حماية الطلاء "النانو سيراميك"

أسباب تساقط الشعر المفاجئ في الشتاء

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

