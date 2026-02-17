طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك في رمضان

قدم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي على سفرتك فى رمضان.

فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي

المكونات (تكفي 3–4 أشخاص):

• فيليه دجاج: 600 جرام

• زيت أو زبدة: 2 ملعقة كبيرة

• ثوم مفروم: 3 فصوص

• كريمة طبخ: 200 مل

• حليب: 100 مل

• مايونيز: 3 ملاعق كبيرة

• خردل: 1 ملعقة صغيرة

• خل أبيض أو عصير ليمون: 1 ملعقة صغيرة

• بقدونس أو شبت مفروم: 2 ملعقة كبيرة

• ملح: 1 ملعقة صغيرة

• فلفل أسود: ½ ملعقة صغيرة

• بابريكا: ½ ملعقة صغيرة

• بودرة بصل: ½ ملعقة صغيرة

• بودرة ثوم: ½ ملعقة صغيرة

الطريقة فيليه دجاج بصوص الرانش الكريمي:

1 تبّلي فيليه الدجاج بالملح، الفلفل، البابريكا، بودرة البصل وبودرة الثوم.

2 سخّن طاسة على نار متوسطة، وضع الزيت أو الزبدة، وشوّح الفيلية حتى ما يتحمّر وياخد لون ذهبي وينضج، واخرجه على جنب.

3 في نفس الطاسة، شوّح الثوم ثواني بسيطة.

4 أضف الكريمة + الحليب وقلّب جيدا.

5 ضيف المايونيز + الخردل + الخل (أو الليمون) وقلّب حتى ما الصوص يبقى ناعم وكريمي.

6 أضف البقدونس أو الشبت، واضبط الملح والفلفل.

7 رجّع الفيلية للصوص، واتركهم يغلو مع بعض 3–5 دقايق على نار هادية.

8 يتقدّم مع رز أبيض، باستا، أو بطاطس محمّرة.