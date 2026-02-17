قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طلب إحاطة بشأن استثناء فئات من أعضاء هيئة التعليم من صرف حافز 1000 جنيه دون سند قانوني
انخفاض ملحوظ بالحرارة ورياح نشطة.. حالة الطقس اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي
روسيا تتصدي لأكثر من 150 طائرة مسيرة أوكرانية
سفير اليابان: 90 مدرسة يابانية في مصر قريبًا.. واللغة اليابانية مادة اختيارية العام المقبل
عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال
مصر والمغرب يكتبان الفصل الأبرز في ربع النهائي القاري .. نصف المقاعد بين القاهرة والرباط
كارثة طريق الكابلات.. بقع زيت تتسبب في دهس دراجة نارية وسحبها أسفل تريلا بالقاهرة.. وشاهد عيان يكشف التفاصيل
قبل صدام ربع النهائي القاري.. قراءة شاملة في المنافسين المحتملين للأهلي وبيراميدز بدوري الأبطال والزمالك والمصري في الكونفيدرالية
مليون وجبة للفلسطينيين في غزة من "المطبخ الإنساني الرمضاني" بالشيخ زويد
الدوري.. موعد مباراة الأهلي القادمة بعد طي صفحة دوري أبطال إفريقيا
غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد.. التفاصيل الكاملة ومواعيد الظاهرة

كسوف الشمس
كسوف الشمس
إسلام خالد

يتصدر كسوف الشمس الحلقي 2026 محركات البحث اليوم، تزامنًا مع وقوعه في يوم رؤية هلال شهر رمضان اليوم، يعرف هذا الكسوف بظاهرة «حلقة النار»، يستمر لأكثر من أربع ساعات وهو مشهد فلكي نادر.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن الكسوف الشمسي الحلقي لن يكون مرئيًا في مصر، بينما يمكن مشاهدته في عدد من المناطق حول العالم، سواء في صورته الحلقية الكاملة أو ككسوف جزئي.

ما هو كسوف الشمس الحلقي؟

يحدث كسوف الشمس عندما يقع القمر بين الأرض والشمس في طور المحاق، أي لحظة ميلاد القمر الجديد، فيحجب ضوء الشمس كليًا أو جزئيًا عن بعض مناطق الأرض.

وفي حالة الكسوف الحلقي، يكون القمر على مسافة أبعد نسبيًا من الأرض، فلا يغطي قرص الشمس بالكامل، ما يؤدي إلى ظهور حلقة مضيئة من ضوء الشمس تحيط بقرص القمر، وهي الظاهرة التي تعرف بـ"حلقة النار".

وأوضح المعهد أن اختلاف أنواع الكسوف الشمسي يرجع إلى تغير المسافة بين القمر والأرض، والتي تتراوح بين 363 ألف كيلومتر و405 آلاف كيلومتر؛ فعندما يكون القمر أقرب يحدث الكسوف الكلي، وعندما يكون أبعد يحدث الكسوف الحلقي.

مواعيد كسوف الشمس الحلقي 2026 

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن التوقيتات الدقيقة لمراحل الكسوف، والتي جاءت على النحو التالي:

بداية الكسوف الجزئي: الساعة 11:56 صباحًا

بداية الكسوف الحلقي: الساعة 1:42 ظهرًا

ذروة الكسوف الحلقي: الساعة 2:11 ظهرًا

نهاية الكسوف الحلقي: الساعة 2:41 ظهرًا

نهاية الكسوف الجزئي: الساعة 4:27 عصرًا

وتصل مدة الكسوف في صورته الحلقية إلى دقيقتين و19.6 ثانية عند الذروة، بينما تستغرق الظاهرة كاملة منذ بدايتها وحتى نهايتها قرابة 4 ساعات و31 دقيقة.

وخلال ذروة الكسوف الحلقي، يغطي القمر نحو 96.3% من كامل قرص الشمس، ما يؤدي إلى ظهور الحلقة الشمسية المضيئة المميزة لهذا النوع من الكسوف.

أين يشاهد كسوف الشمس 2026؟

بحسب بيان المعهد، فإن الكسوف الحلقي يشاهد بوضوح في القارة القطبية الجنوبية، بينما يمكن رؤيته ككسوف جزئي في مناطق متعددة حول العالم.

وتشمل مناطق الرؤية الجزئية:

جنوب أفريقيا

موزمبيق

أجزاء من جنوب أمريكا الجنوبية، خاصة تشيلي والأرجنتين

مناطق من المحيط الهادئ

مناطق من المحيط الأطلسي

أجزاء من المحيط الهندي

وأكد المعهد أن عرض مسار الكسوف الحلقي يبلغ نحو 615.2 كيلومتر، وهو المسار الذي تظهر فيه الحلقة الشمسية بوضوح.

 

لماذا يعد كسوف الشمس مهمًا علميًا؟

أشار المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن الظواهر الفلكية، ومنها الكسوف الشمسي، تعد من الأدوات العلمية الدقيقة التي تساعد في دراسة حركة الأجرام السماوية والتحقق من الحسابات الفلكية المرتبطة بدورات القمر وبدايات الأشهر الهجرية.

ويذكر أن توقيت مركز الكسوف يمثل لحظة ميلاد القمر الجديد فلكيًا، وهي اللحظة التي يحدث فيها الاقتران بين الشمس والقمر.

كسوف كسوف الشمس كسوف الشمس الحلقي 2026 كسوف الشمس ورمضان 2026 كسوف الشمس ورمضان رمضان 2026 كسوف الشمس ورمضان 2026 في يوم واحد ذروة الكسوف ذروة الكسوف الحلقي الكسوف الحلقي مدة الكسوف أين يشاهد كسوف الشمس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21

من كلية الطب إلى قيادة 3 محافظات.. مَن هو أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

ترشيحاتنا

الفنان محمد متولي

في ذكراه.. اللحظات الأخيرة فى حياة محمد متولي

ليلى مراد

في ذكراها.. قصة ليلى مراد وأنور وجدي واعتناقها الإسلام

سارة سلامة

سارة سلامة تتألق بإطلالة شتوية أنيقة في باريس

بالصور

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

البط
البط
البط

لغداء لذيذ.. أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية
أرز مقلي بقطع اللحم على الطريقة الآسيوية

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟
وصفة طبيعية لتنظيف القولون في المنزل.. هل هي فعالة فعلًا؟

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح
تستيقظين مرهقة رغم النوم؟ طبيب يكشف السبب الصادم وراء تعب الصباح

فيديو

محمد هنيدي

خلافاته مع الفنانين وشائعة وفاته.. محمد هنيدي يكشف أسراره لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد