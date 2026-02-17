بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي

أفادت مصادر ، بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار السعودي" السنوي Fututre Investment Initiative (FII) لأول مرة في ميامي بالولايات المتحدة نهاية شهر مارس المقبل .

وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادرها، فإنه من المتوقع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق، أعلن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة رسمية إلى البيت الأبيض، عن تحضير حزمة استثمارات كبرى بين السعودية والولايات المتحدة تتراوح قيمتها بين 600 مليار وتريليون دولار.

وأكد ولي العهد، أن التعاون السعودي–الأمريكي يمهد لإطلاق فرص نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مبيناً أن الاتفاقيات المقبلة ستشمل قطاعات الحوسبة فائقة القدرة، والرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، إضافة إلى المواد الخام والمعادن المتقدمة.

وكشف مسؤول أمريكي، عن اتفاق مرتقب بين الرياض وواشنطن في مجال الطاقة النووية المدنية، إلى جانب الإعلان عن صفقة دفاعية جديدة، واستثمارات مشتركة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.