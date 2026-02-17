قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مهنئا الرئيس السيسي بشهر رمضان.. هشام بدوي: مدكم الله بعونه لرفعة هذا الوطن
دعاء رؤية هلال شهر رمضان.. سنة نبوية مأثورة احرص عليها
قوات الاحتلال تشرع في هدم منشآت زراعية بـ عرب الجهالين شرقي القدس
ماكرون يصل إلى الهند في زيارة رسمية تركز على التعاون بمجالات الدفاع والذكاء الاصطناعي
سباليتي: لن نسمح لجالطة سراي بالفوز على يوفنتوس في اسطنبول
الوزراء في "تقديرات مستقبلية": زخم عالمي للعملات الرقمية ومصر تدرس إطلاق الجنيه الرقمي بحلول 2030
وزير التعليم يتابع تسليم الكتب بالمدارس..ويؤكد: سنتابع مستوى الطلاب في القراءة والكتابة
الجيش الباكستاني يعلن مقتل 11 جنديا في هجوم على نقطة تفتيش شمال غرب البلاد
روسيا تهاجم أوكرانيا بـ 29 صاروخا و396 مسيرة قبل محادثات جنيف
البانيه بـ 230.. قائمة أسعار الدواجن اليوم قبل رمضان
هلال رمضان 2026 وكسوف الشمس.. هل يجعل أول أيام رمضان الخميس؟
"ليلة بلا أهداف" تتحول إلى ملف ساخن في كاف.. لجنة الانضباط تعلن موعد حسم أزمة الأهلي والجيش الملكي
أخبار العالم

بحضور ترامب.. السعودية تستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار" بولاية ميامي

محمود نوفل

أفادت مصادر ، بأن المملكة العربية السعودية ستستضيف منتدى "مبادرة الاستثمار السعودي" السنوي Fututre Investment Initiative (FII) لأول مرة في ميامي بالولايات المتحدة نهاية شهر مارس المقبل .

وبحسب وكالة رويترز نقلا عن مصادرها، فإنه من المتوقع حضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق، أعلن ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، خلال زيارة رسمية إلى البيت الأبيض، عن تحضير حزمة استثمارات كبرى بين السعودية والولايات المتحدة تتراوح قيمتها بين 600 مليار وتريليون دولار.

وأكد ولي العهد، أن التعاون السعودي–الأمريكي يمهد لإطلاق فرص نوعية في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، مبيناً أن الاتفاقيات المقبلة ستشمل قطاعات الحوسبة فائقة القدرة، والرقائق الإلكترونية، وأشباه الموصلات، إضافة إلى المواد الخام والمعادن المتقدمة.

وكشف مسؤول أمريكي، عن اتفاق مرتقب بين الرياض وواشنطن في مجال الطاقة النووية المدنية، إلى جانب الإعلان عن صفقة دفاعية جديدة، واستثمارات مشتركة في بنية تحتية للذكاء الاصطناعي.

أول يوم شهر رمضان

أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

حالة الطقس في مصر

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

غدا أول صلاة تراويح

هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة

سعر الذهب اليوم

هبوط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء.. كم وصل الآن؟

مفتش أسلحة سابق يشبه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"  ب "بطة جالسة تنتظر الغرق"

بطة تنتظر الغرق.. مفتش أسلحة يحذر من حاملة الطائرات الأمريكية أبراهام لينكولن

أسعار الدواجن

بكام كيلو البانيه؟.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء بالأسواق

حالة الطقس

الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة

هل الوحدة أخطر من الزواج الفاشل؟ مقارنة صادمة يكشفها علم النفس

ماذا يحدث لجسمك عند تناول منقوع شراب اللوز؟

قبل رمضان بأيام.. طريقة عمل خيار مخلل مقرمش في البيت بطعم المحلات

طريقة عمل البط بمذاق وطعم احترافي لعزومات رمضان

