الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وفوق الصحراء الغربية.

غطاء سحابي يغطي المحافظات

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يصاحبه فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وبشكل عشوائي، يصاحبها بداية تحسن الأجواء مع دخول الرياح الشمالية الغربية.

ورصدت صور الأقمار الصناعية وجود أتربة عالقة وأجواء مغبرة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وشهد الطقس تدفق غطاء سحابي من السحب المتوسطة والعالية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد يصاحبه مع تقدم الوقت فرص أمطار خفيفة وبشكل عشوائي.

حالة الطقس غدا في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يصبح باردًا خلال فترات الليل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 24 درجة مئوية وصغرى 13 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية 22 للعظمى و13 للصغرى. أما شمال الصعيد فتسجل العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد 33 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وحذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.