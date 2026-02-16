قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

الطقس.. غطاء سحابي فوق بعض المحافظات وأمطار قادمة بعد ساعات

نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، صورًا للأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق الغطاء السحابي على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وفوق الصحراء الغربية.

غطاء سحابي يغطي المحافظات

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن الطقس يصاحبه فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وبشكل عشوائي، يصاحبها بداية تحسن الأجواء مع دخول الرياح الشمالية الغربية.

ورصدت صور الأقمار الصناعية وجود أتربة عالقة وأجواء مغبرة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والصحراء الغربية.

وشهد الطقس تدفق غطاء سحابي من السحب المتوسطة والعالية على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري والقاهرة والسواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد يصاحبه مع تقدم الوقت فرص أمطار خفيفة وبشكل عشوائي. 

حالة الطقس غدا في مصر

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدًا الثلاثاء الموافق 17 فبراير 2026، حيث تشهد البلاد انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مناطق شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بقيم تتراوح بين 5 و6 درجات.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون باردًا خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد، على أن يصبح باردًا خلال فترات الليل.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة المتوقعة، تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجة حرارة عظمى تصل إلى 24 درجة مئوية وصغرى 13 درجة، فيما تسجل السواحل الشمالية 22 للعظمى و13 للصغرى. أما شمال الصعيد فتسجل العظمى 24 درجة والصغرى 9 درجات، بينما تسجل مناطق جنوب الصعيد 33 درجة للعظمى و13 درجة للصغرى.

وأضافت الهيئة أن البلاد ستشهد نشاطًا للرياح تتراوح سرعتها بين 30 و40 كم/س، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ومحافظة البحر الأحمر، مما قد يؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية إلى أقل من 1000 متر على بعض المناطق، خاصة السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

كما أشارت التوقعات إلى فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تصل إلى نحو 20% على مناطق متفرقة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء.

وحذرت الهيئة من اضطراب حركة الملاحة البحرية على بعض مناطق السواحل، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية وكفر الشيخ، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و70 كم/س، مع ارتفاع الأمواج بين 2.5 و3 أمتار.

ودعت الهيئة المواطنين إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناتجة عن الظواهر الجوية المتوقعة، مع متابعة التحديثات المستمرة لحالة الطقس.

الطقس هيئة الأرصاد الأرصاد الجوية الطقس غدًا

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

راندة المنشاوي

الإسكان: استيعاب الموظفين المنتقلين للعاصمة الجديدة بوحدات زهرة العاصمة

وزيرا الاستثمار والتخطيط

مصر تطلق تقرير مراجعة خصائص الاستثمار الأجنبي المباشر

جانب من الاجتماع

وزيرا الاستثمار والتخطيط : مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD تطلقان تقريرًا لتعظيم الأثر التنموي للاستثمار الأجنبي

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

