الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

احتراما للاعبين الصائمين.. البريميرليج يتخذ قرارا رسميا يخص شهر رمضان

الدوري الإنجليزي
حمزة شعيب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف مباريات المسابقة بشكل مؤقت عند حلول أذان المغرب، وذلك لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين لكسر صيامهم وتناول الإفطار، في خطوة تعكس أجواء من الدعم والتقدير داخل الملاعب الإنجليزية.

توجيهات رسمية للحكام

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فقد لاقى القرار إشادة واسعة في الأوساط الرياضية العالمية، باعتباره يعزز قيم الاحترام والتنوع داخل المنافسات. 

وأصدرت الرابطة تعليماتها إلى حكام المباريات والمسؤولين التنظيميين بضرورة إيجاد توقيت مناسب وطبيعي لإيقاف اللعب لبضع دقائق، بما يتيح للاعبين الصائمين تناول السوائل والمكملات الغذائية السريعة قبل استئناف اللقاء.

استجابة لتزايد عدد اللاعبين المسلمين

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد عدد النجوم المسلمين ضمن صفوف الأندية الإنجليزية، الذين يواصلون تقديم مستويات مميزة رغم الصيام لساعات طويلة خلال شهر رمضان. وتسعى الرابطة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان تطبيق القرار بصورة عادلة ومنظمة في جميع الملاعب، بما يحافظ على سير المباريات ويُراعي في الوقت ذاته الجوانب الإنسانية والبدنية للاعبين.

ويُعد القرار امتدادًا لسياسات «البريميرليج» الداعمة للتنوع والشمول، وترسيخ بيئة رياضية تحترم الاختلافات الثقافية والدينية داخل واحدة من أقوى المسابقات الكروية في العالم.

رابطة الدوري الإنجليزي الدوري الإنجليزي ليفربول

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة لرئيس مجلس الوزراء

مدير وحدة حوار بدار الإفتاء

حكم إفطار الطلاب خلال رمضان

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

