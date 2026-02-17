احتراما للاعبين الصائمين.. البريميرليج يتخذ قرارا رسميا يخص شهر رمضان

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج» قرارًا رسميًا يقضي بإيقاف مباريات المسابقة بشكل مؤقت عند حلول أذان المغرب، وذلك لإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المسلمين لكسر صيامهم وتناول الإفطار، في خطوة تعكس أجواء من الدعم والتقدير داخل الملاعب الإنجليزية.

توجيهات رسمية للحكام

ووفقًا لتقارير صحفية إنجليزية، فقد لاقى القرار إشادة واسعة في الأوساط الرياضية العالمية، باعتباره يعزز قيم الاحترام والتنوع داخل المنافسات.

وأصدرت الرابطة تعليماتها إلى حكام المباريات والمسؤولين التنظيميين بضرورة إيجاد توقيت مناسب وطبيعي لإيقاف اللعب لبضع دقائق، بما يتيح للاعبين الصائمين تناول السوائل والمكملات الغذائية السريعة قبل استئناف اللقاء.

استجابة لتزايد عدد اللاعبين المسلمين

وتأتي هذه الخطوة في ظل تزايد عدد النجوم المسلمين ضمن صفوف الأندية الإنجليزية، الذين يواصلون تقديم مستويات مميزة رغم الصيام لساعات طويلة خلال شهر رمضان. وتسعى الرابطة من خلال هذا الإجراء إلى ضمان تطبيق القرار بصورة عادلة ومنظمة في جميع الملاعب، بما يحافظ على سير المباريات ويُراعي في الوقت ذاته الجوانب الإنسانية والبدنية للاعبين.

ويُعد القرار امتدادًا لسياسات «البريميرليج» الداعمة للتنوع والشمول، وترسيخ بيئة رياضية تحترم الاختلافات الثقافية والدينية داخل واحدة من أقوى المسابقات الكروية في العالم.