رابطة الأندية تحسم الجدل حول تأجيل مباريات أول أيام رمضان

أكد الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ستقام في موعدها المحدد دون أي تغيير، وذلك رغم الجدل المثار حول إقامة اللقاءات في أول أيام شهر رمضان المبارك.



لا توجد تحذيرات طبية رسمية حتى الآن

وأوضح الغندور خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور” أن رابطة الأندية لم تتلقَّ أي مخاطبات أو تحذيرات طبية رسمية تمنع إقامة مباريات الدوري في هذا التوقيت، مشددًا على أن الحديث عن وجود توصيات طبية بإلغاء المباريات أو تأجيلها غير صحيح حتى هذه اللحظة

انتظار إعلان رؤية الهلال

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن اعتبار الخميس هو أول أيام شهر رمضان يرتبط بإعلان رؤية الهلال، وفي حال ثبوت بداية الشهر الكريم رسميًا، فإن المباريات ستقام بشكل طبيعي كما هو مقرر في جدول المسابقة.

التزام الرابطة بالجدول الرسمي للمسابقة

وأكدت رابطة الأندية، بحسب ما نقل الغندور، أنها ملتزمة بالجدول المعتمد مسبقًا، وأن أي تعديلات على مواعيد المباريات لا تتم إلا من خلال قرارات رسمية واضحة وبناءً على أسباب قوية ومعتمدة.



رسالة طمأنة للجماهير والأندية

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الرابطة تسعى للحفاظ على انتظام مسابقة الدوري، وتوفير أفضل ظروف تنظيمية للأندية والجماهير، دون أن يكون هناك ما يستدعي تأجيل المباريات في الوقت الحالي



