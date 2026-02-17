قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأزمة في طريقها للحل.. الزمالك يغرم محمد عواد 250 ألف جنيه
أول يوم شهر رمضان .. اعرف موعد أذان المغرب وساعات الصيام
أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026
أبل تركز على جودة النظام وعمر البطارية في iOS 27
السبت.. محاكمة 4 متهمين في خلية حدائق القبة
مبادرة إنسانية.. عمرو سعد يعلن التكفل بـ 30 غارما وغارمة بـ 10 ملايين جنيه
بسيوني حكمًا لمباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا في كأس مصر
بعد غياب طويل.. محمد عبدالمنعم يعلن جاهزيته لوديتي السعوية وإسبانيا
اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رمضان 2026
رفضت تدفع أجرة زيادة.. القبض على سائق سيارة تعدى على سيدة بسوهاج
تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة
وصول الدفعة الـ11 من العائدين من مصر إلى غزة عبر معبر رفح
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

رابطة الأندية تحسم الجدل حول تأجيل مباريات أول أيام رمضان

رابطة الأندية
رابطة الأندية
رباب الهواري

أكد الإعلامي خالد الغندور، نقلًا عن مصدر مسؤول داخل رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن المباريات المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل ستقام في موعدها المحدد دون أي تغيير، وذلك رغم الجدل المثار حول إقامة اللقاءات في أول أيام شهر رمضان المبارك.
 

لا توجد تحذيرات طبية رسمية حتى الآن

وأوضح الغندور خلال تصريحاته في برنامج “ستاد المحور” أن رابطة الأندية لم تتلقَّ أي مخاطبات أو تحذيرات طبية رسمية تمنع إقامة مباريات الدوري في هذا التوقيت، مشددًا على أن الحديث عن وجود توصيات طبية بإلغاء المباريات أو تأجيلها غير صحيح حتى هذه اللحظة

انتظار إعلان رؤية الهلال

وأشار المصدر إلى أن القرار النهائي بشأن اعتبار الخميس هو أول أيام شهر رمضان يرتبط بإعلان رؤية الهلال، وفي حال ثبوت بداية الشهر الكريم رسميًا، فإن المباريات ستقام بشكل طبيعي كما هو مقرر في جدول المسابقة.

التزام الرابطة بالجدول الرسمي للمسابقة

وأكدت رابطة الأندية، بحسب ما نقل الغندور، أنها ملتزمة بالجدول المعتمد مسبقًا، وأن أي تعديلات على مواعيد المباريات لا تتم إلا من خلال قرارات رسمية واضحة وبناءً على أسباب قوية ومعتمدة.
 

رسالة طمأنة للجماهير والأندية

واختتم الغندور تصريحاته بالتأكيد على أن الرابطة تسعى للحفاظ على انتظام مسابقة الدوري، وتوفير أفضل ظروف تنظيمية للأندية والجماهير، دون أن يكون هناك ما يستدعي تأجيل المباريات في الوقت الحالي


 

