محافظ أسوان: الملف السياحي على رأس أولوياتنا خلال المرحلة الحالية

قال المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، إنّ أولويات المحافظة في المرحلة الراهنة تتركز بشكل أساسي على تنمية القطاع السياحي والاستثمار السياحي، وتقديم تجربة مميزة للسائحين القادمين إلى أسوان.

وأضاف في مداخلة مع الإعلاميين شادي شاش وآية عبد الرحمن، مقدمي برنامج "ستوديو إكسترا"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أنه جرى إعداد "رؤية أسوان 2040" بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، بهدف تعزيز عدة محاور تنموية في المحافظة بما يخدم السكان والزوار على حد سواء.

الاستثمار في الزراعة من الأولويات الأساسية

وواصل، أن محافظة أسوان ليست محافظة سياحية فقط، بل تمتلك مساحات زراعية واسعة، وهو ما يجعل الاستثمار في الزراعة من الأولويات الأساسية لضمان تحقيق دخل مستدام للأهالي على مدار العام، بعيدًا عن الطابع الموسمي للسياحة، موضحًا، أن هذا التوجه يسعى إلى تحقيق التكامل بين الريف والحضر وتعزيز الاقتصاد المحلي.

وأشار المهندس عمرو لاشين إلى أهمية تحسين البنية الأساسية والاهتمام بالبيئة في محافظة أسوان، بما يعيد للمحافظة ومدينة أسوان رونقها الذي يليق بأهالي المحافظة وزائريها على حد سواء.

