بالصور

لعزومة أول يوم رمضان.. طريقة عمل البط ب 3 وصفات مختلفة اغربها بالبيض

اسماء محمد

 تعد صينية البط في الفرن من الأكلات الأساسية التى تقدم في عزومات رمضان لذا ترغب النساء في تعلم اسرار تحضيره بمذاق احترافي.

نقدم لكم طرق عمل البط ب3 وصفات مختلفة لأشهر خبراء الطهي.

طريقة عمل البط في الفرن 

نعرض لكم طريقة عمل صينية البط في الفرن بمذاق شهي من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير صينية البط

 بط

بصل حلقات

جزر حلقات

طماطم مبشورة

حبهان

ورق لورا

سمنة

 كمون

بهارات

ملح

 فلفل أسود

 كيس حراري كبير

طريقة عمل البط في الفرن

في بولة كبيرة ضعي الطماطم المبشورة مع التوابل وضعي فيها البط بالخليط واتركيه حتى يتشرب التتبيلة.

احشى البط بالبصل وورق اللورا والحبهان ثم ضعيه في كيس الفرن الحراري وضعيه داخل الفرن وقدميه.

طريقة عمل البط بالبيض

نعرض لكم طريقة عمل البط بالبيض من خلال خطوات الشيف نورا السادات.

 مقادير البط بالبيض والبصل

 بطة

5 بيض مسلوق

 6 بصل أبيض حلقات

 خل

 سكر

 زبدة

 ملح 

فلفل اسود 

 ثوم

 ليمون

صويا صوص

خل تفاح

 عسل

صلصة طماطم شعرية للتقديم

شعرية أو بطاطس مشوية

طريقة عمل بط بالبيض والبصل


في بولة اخلطي الصلصة والملح والفلفل الأسود  والزيت والخل والصويا والليمون والعسل

تبلي البطة واحشيه بالبصل المكرمل والبيض المسلوق

غطى البط وادخليه الفرن حتى تمام الطهي وقدميه مع الشعرية المحمرة أو البطاطس المشوية.
 

 طريقة عمل صدور البط بالبرتقال

نعرض لكم طريقة عمل صدور البط بالبرتقال من خلال خطوات الشيف غادة التلي مقدمة برنامج زعفران وفانيلا على قناة سي بي سي سفرة.

المقادير

صدور بط

2 فص ثوم

2 ملعقة صغيرة زنجبيل مبشور

3/4 كوب عصير برتقال

ملعقة كبيرة بشر برتقال

ملعقة كبيرة زبدة

1/4 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون

1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحون

ملح 
فلفل اسود

طريقة عمل صدور البط بالبرتقال


اخدشي جلد صدور البط بالسكين بشكل مائل او معين.

احضري طاسة ساخنة على النار بها قليل من الزبدة أو الزيت وضعي صدور البط الجلد من الأسفل حتى يتحمر جيدا الجلد 


ارفعي الصدور عن النار وتبلها بالملح و الفلفل الاسود و ضعيها بالفرن على درجة حرارة 200 لمدة 35 دقيقة 


احضري طاسة أخرى وسيحي فيها الزبدة مع ملعقة واحدة من دهن البط ثم ضعي الثوم و والقليل من الزنجبيل و القرفة و القرنفل و بشر البرتقال و عصير البرتقال و لتركها على نار هادئة حتى تتكثف ثم نضيف الملح و الفلفل الاسود.


ضعي صدور البط في طبق التقديم و عليها صوص البرتقال وقدميها مع الأرز والخبز.

البط
البط

