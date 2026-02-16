غرفة شركات السياحة: استخراج تصريح العمرة مسبقًا يجنبك منع السفر

أهابت غرفة شركات السياحة، بالمواطنين الراغبين في أداء عمرة رمضان، بالحرص على استخراج تصريح العمرة الرسمي مسبقًا،مع كثافة الزحام في موسم عمره رمضان.

تصريح العمرة

شددت غرفة شركات السياحة، عبر صفحتها على الفيس بوك بضرورة استخراج تصريح العمرة الرسمي مسبقًا بالطرق التي حددتها وزارة الحج والعمرة، قبل التوجه إلى المسجد الحرام لتجنب العطلة أو منع السفر.

يذكر أن أكدت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، في تصريحات سابقة لها أهمية الالتزام بضوابط وبرامج العمرة المُعتمدة، وفقًا للضوابط المنظمة لرحلات العمرة لموسم 1447 هــ، والمُعتمدة من شريف فتحي وزير السياحة والآثار، مشددة على أهمية الالتزام الكامل ببيانات برامج العمرة المُعتمدة والمُسجلة على المنصات الرسمية المصرية والسعودية حيث يمثل الركيزة الأساسية لضمان انتظام الرحلات وحماية حقوق المعتمرين.

اوضحت سامية، في تصريحات صحفية أن الإجراءات التنظيمية المُتخذة في هذا الشأن ترتبط بصورة مباشرة بمدى التزام الشركات بتطابق البيانات المُسجلة مع التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

جاء ذلك لتوضيح ما أُثير مؤخراً عبر عدد من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي عن "شكاوى بعض شركات السياحة المصرية العاملة في تنظيم رحلات العمرة"، على خلفية قرار وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية بإيقاف التعامل معهم إلكترونياً على منصة "نسك" السعودية،

أشارت إلى رصد عدم التزام بعض الشركات بمواعيد السفر المعتمدة والمُدرجة على البوابة المصرية للعمرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.