تغير مفاجئ في حالة الطقس.. أمطار متفاوتة الشدة تهطل على الجيزة والقاهرة

تعرضت مناطق متفرقة بمحافظتي القاهرة و الجيزة لسقوط أمطار تراوحت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، بالتزامن مع تقلبات جوية تشهدها البلاد.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث تراجعت القيم على مناطق شمال الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد بمعدل يتراوح بين 5 و6 درجات.

وأوضحت الهيئة أن الطقس سيكون مائلًا للبرودة خلال الساعات الأولى من الصباح، معتدلًا إلى دافئ نهارًا على أغلب المناطق، فيما ترتفع الحرارة نسبيًا بجنوب الصعيد، على أن تعود الأجواء للبرودة مجددًا خلال ساعات الليل.

كما تنشط الرياح بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، ما قد يؤدي إلى إثارة الرمال والأتربة في المناطق المكشوفة من الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسواحل البحر الأحمر، مع احتمالات انخفاض مستوى الرؤية الأفقية لأقل من ألف متر ببعض مناطق السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وأجزاء من الصعيد على فترات متقطعة.

وأشارت التوقعات إلى فرص محدودة لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تقارب 20% على مناطق من الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد ومدن القناة وسيناء، وذلك بشكل متقطع خلال اليوم.