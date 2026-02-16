قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحكومة: نستهدف تحقيق طفرة في تحسين بيئة الأعمال وتيسير إجراءات الموافقات والتراخيص
الاتحاد السكندري يحسم ديربي الإسكندرية بهدف نظيف في سموحة
رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي
عالم بالأوقاف: يجب استقبال شهر رمضان بنية صادقة وهمة مرتفعة
إقبال متزايد على أكاديمية الشرطة ومبادرة للتواصل بين الطلاب
لا تشربوها في رمضان.. خبيرة تغذية تكشف 4 مخاطر لتناول المياه الغازية
صحيفة يونانية: أثينا ستشارك في اجتماع مجلس السلام القادم حول غزة
الزمالك يفاجئ معتمد جمال بعد الفوز على كايزر تشيفز.. قرار جديد بشأن المدرب الأجنبي
الرئيس السيسي: مصر تدعم كل جهود تحقيق الاستقرار والتنمية في إفريقيا الوسطى
1500 جنيه.. غدًا بدء صرف منحة رمضان للعمالة غير المنتظمة
سابها وهِرب.. القبض على سائق ميكروباص أتلف بضاعة سيدة في الجيزة
فكرة عملية في رمضان.. رمضان عبد المعز: اكتب نواهي القرآن وغيّر سلوكك
مرأة ومنوعات

طعام رمضاني يمنع الامساك .. اكتشفه يعد التمر

امساك
امساك
اسماء محمد

يعانى عدد كبير من الأشخاص من الإمساك خلال صيام شهر رمضان ولكن هل تعلم أن تناول التمر بكميات وفيرة ولكن دون الإفراط يساعد في علاج هذه المشكلة والوقاية منها.

ووفقا لما جاء في موقع دكتور اكس فيساعد التمر على الوقاية من الإمساك وتخفيفه حال الإصابة به.

فوائد التمر للإمساك 

وهو ضمن قائمة افضل الأطعمة لعلاج الإمساك فمحتواه العالي من الألياف يجعله خيارًا ممتازًا للحفاظ على انتظام حركة الأمعاء.

إذا لم يكن هناك ألم أو نزيف، فإن الإمساك غالباً ما يكون علامة على أن نظامك الغذائي يحتاج ببساطة إلى المزيد من الألياف.

الكمية المناسبة 

بحسب العمر والجنس، يوصي معهد الطب بتناول ما بين 19 و38 جراماً من الألياف يومياً مع ذلك، لا يلتزم معظم الأمريكيين بهذه التوصيات، إذ غالباً ما يحصلون على نصف الكمية الموصى بها فقط يومياً.

التمر من الأطعمة الغنية بالألياف القابلة للذوبان ، والتي تساعد في الحفاظ على انتظام حركة الأمعاء عن طريق إضافة حجم إلى البراز ومساعدته على التحرك بشكل أسرع عبر الأمعاء.

في دراسة تدخلية بشرية عشوائية، مضبوطة، ذات تصميم متقاطع، أجريت عام 2015 على مدى ثلاثة أسابيع، أظهر الأشخاص الذين تناولوا سبع تمرات يوميًا تحسنًا ملحوظًا في وتيرة التبرز، مما يدل على قدرة التمر على تخفيف الإمساك كما لاحظ مؤلفو الدراسة أن وتناول التمر قد يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون دون إحداث تغييرات في الميكروبات المعوية.

في المرة القادمة التي تبحث فيها عن علاج طبيعي للإمساك ، جرب تناول بضع حبات من تمر المجدول.

