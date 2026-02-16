محافظ الغربية: نعمل كفريق واحد لحل مشكلات الشارع.. ولا مكان للمكاتب المغلقة

عقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، اجتماعًا موسعًا مع القيادات التنفيذية بديوان عام المحافظة، فور وصوله لمباشرة مهام منصبه عقب أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستعتمد على التحرك السريع والتواجد بين المواطنين، والاستماع المباشر إلى مطالبهم.

توجيهات محافظ الغربية

جاء الاجتماع بحضور اللواء ضياء الدين عبد الحميد السكرتير العام، والأستاذ خالد حامد العرفي السكرتير العام المساعد، واللواء محمد عناني رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمستشار عمرو حتاتة المستشار القانوني للمحافظة، والدكتورة جيهان القطان مدير عام مكتب المحافظ.

وفي أول تصريح له عقب وصوله عروس الدلتا، شدد المحافظ على أن معيار تقييم الأداء خلال الفترة المقبلة سيكون مرتبطًا بالوجود الحقيقي في الشارع، مؤكدًا أن المسؤول يجب أن يكون قريبًا من الناس، ملمًّا بتفاصيل مشكلاتهم، وقادرًا على اتخاذ القرار في موقع الحدث. وقال سيادته: «أولوية العمل خلال المرحلة القادمة هي النزول إلى الشارع، والتعامل الفوري مع كل ما يمس المواطن».

وأشار محافظ الغربية إلى أن أول خطواته في مباشرة مهامه ستكون تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكّد خلالها على أهمية العمل الميداني المباشر، والاستماع إلى المواطنين وحل مشكلاتهم بفاعلية، مع استغلال كافة الموارد المتاحة بالمحافظة لتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع. وأضاف المحافظ أن هذه التوجيهات تشمل الإشراف الشخصي على المشروعات الحيوية، مثل محطات الصرف الصحي، ومياه الشرب والكهرباء، والمدارس، ومشروعات “حياة كريمة”، إلى جانب متابعة مشكلات المواطنين اليومية، والتصدي بكل حزم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية، والعمل على تحسين جودة الخدمات، وتذليل العقبات أمام التنمية، بما يضمن أن يشعر المواطن بحضور الدولة وجهودها مباشرة في حياته اليومية.

وأوضح المحافظ أن الجهاز التنفيذي سيعمل وفق رؤية تقوم على سرعة الاستجابة، والمتابعة اليومية للملفات الحيوية، والتعامل الحاسم مع الشكاوى الجماهيرية، مؤكدًا أن المواطن يجب أن يلمس بنفسه حجم الجهد المبذول، وأن يشعر بتحسن ملموس في مستوى الخدمات.

وأشار المحافظ إلى أن روح الفريق ستكون أساس المرحلة المقبلة، قائلاً: «نحن جميعًا نعمل في بيت واحد، وفريق عمل متكامل، ونجاح أي قطاع هو نجاح للمحافظة بأكملها»، مؤكدًا أن التنسيق الكامل بين مختلف الجهات التنفيذية هو الطريق لتحقيق نتائج واضحة في الملفات الخدمية والتنموية.

واختُتم المحافظ الاجتماع بالتأكيد على ضرورة عرض الملفات العاجلة بشكل يومي، ووضع برنامج مرور ميداني منتظم على المراكز والمدن والأحياء، بما يعزز التواصل المباشر مع المواطنين، ويترجم توجهات الدولة إلى خطوات عملية يشعر بها أبناء محافظة الغربية في حياتهم اليومية.