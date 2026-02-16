قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدل واسع بعد حذف اسم «فلسطين» من معروضات المتحف البريطاني| إيه الحكاية؟
رئيس الهيئة العربية للتصنيع: توطين صناعة المصاعد في مصر خطوة لتعظيم المكون المحلي
الثانية صباحا.. مواعيد غلق المحال التجارية في رمضان
بيتكوين تتراجع إلى 68 ألف دولار مع استمرار المخاوف بشأن أسعار الفائدة الأمريكية
بأمر القانون.. خفض ساعات العمل في رمضان لهؤلاء الموظفين
وزيرة التنمية المحلية تعلن مواعيد المحال التجارية خلال رمضان وعيد الفطر
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 16 فبراير 2026| فيديو
دوام الرفعة والأثر.. رئيس الوزراء يهنئ فضيلة شيخ الأزهر بقدوم شهر رمضان المعظم
ترامب يمنح نتنياهو إشارة الانطلاق نحو إيران.. تفاصيل تكشف ما وراء القرار
خير وبركة ورحمة على شعب مصر.. مدبولي يهنئ الرئيس السيسي بقدوم شهر رمضان
استشاري المناعة بجامعة القاهرة تطالب بعمل فحوصات طبية للأطفال كل 6 أشهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أوقاف الغربية تعلن خطتها الدعوية والقرآنية الشاملة لشهر رمضان 1447

اوقاف الغربية
اوقاف الغربية
الغربية أحمد علي

أعلنت مديرية أوقاف الغربية بقيادة فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير المديرية، عن انطلاق البرنامج الدعوي والتثقيفي الشامل لشهر رمضان لعام 1447هـ.


وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك تحت رعاية معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي ضوء الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في عمارة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.

توجيهات مديرية الأوقاف 


وأكدت المديرية أن الخطة هذا العام تأتي بصورة متكاملة لتغطي جميع مراكز ومدن محافظة الغربية، بما يحقق الانتشار الدعوي الأمثل، ويعزز القيم الدينية والأخلاقية والروحية لدى المواطنين، مع إحكام التنظيم داخل المساجد والمقارئ والمراكز الدعوية طوال الشهر الكريم.


أولًا: الأنشطة القرآنية
فتح 597 مسجدًا لصلاة التهجد وتخصيص 497 مسجدًا للاعتكاف وفق الضوابط المنظمة.
كما نوهت إلي إقامة 34 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم و91 مقرأة للأعضاء وتنظيم مقارئ الأئمة وقراء السورة ومقارئ الفجر؛ لضمان اتصال الجمهور بكتاب الله تعالى طوال اليوم.
ثانيًا: الأنشطة الفكرية والتثقيفية وإقامة 10 ملتقيات فكرية للأئمة و150 درسًا منهجيًا.
كما سيتم تنظيم 500 مجلس للبردة في مختلف الإدارات وتنفيذ 80 ندوة بالمدارس و80 ندوة بمراكز الشباب والرياضة وإقامة 80 ندوة للتثقيف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية.

الانشطه والفعاليات الرمضانيه 


بينما يخصص دعم الأنشطة الخاصة بالنساء والأطفال وتنظيم 227 برنامجًا تثقيفيًا للأطفال وإقامة 12 ملتقى فكريًا للواعظات ونفيذ 320 درسًا دعويًا خاصًا بالنساء وبإشراف الواعظات المعتمدات وتحسين الأنشطة الخدمية والمجتمعية وتنظيم 9 موائد لخدمة الصائمين بالمحافظة فضلا عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في 460 ساحة بمختلف مراكز ومدن الغربية.

استعدادات عيد الفطر 

وفي ختام بيانها، أكدت مديرية أوقاف الغربية أن هذه الخطة الطموحة تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية والروحية المناسبة خلال الشهر الفضيل، وخدمة رواد بيوت الله على الوجه الأكمل، بما يعكس رسالة وزارة الأوقاف في بناء الإنسان ونشر الوعي الصحيح وترسيخ قيم الانتماء والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.

اخبار محافظة الغربية أوقاف الغربية أنشطة رمضانية وفاعليات تجهيز عيد الفطر المبارك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رمضان يوم اي

الأربعاء أم الخميس؟.. البحوث الفلكية تحسم موعد رمضان 2026

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

دموع تختلط بعبارات الشكر | لحظات أخيرة بمكتب محافظ بورسعيد قبل المغادرة

دموع تختلط بعبارات الشكر.. اللحظات الأخيرة لمحافظ بورسعيد قبل المغادرة

عداد الغاز

متحدث البترول يكشف عن حقيقة وصول تكلفة عداد الغاز لـ60 ألف جنيه

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرته المحافظة عقب توجيه الشكر له

بماذا أوصي محافظ بورسعيد قبل مغادرة مكتبه؟

مباراة الجيش الملكي والأهلي

بيان رسمي من الجيش الملكي على أحداث الشغب خلال مواجهة الأهلي

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

إمام عاشور

مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور

ترشيحاتنا

محمد هنيدي

محمد هنيدي: شائعات وفاتي بتضحكني

سامي سرحان

في ذكراه.. قصة خلاف سامي سرحان مع شقيقه وسجنه 6 أشهر

إن غاب القط

طلقني وإن غاب القط ضمن الأعلى تحقيقا للايرادات في السينما السعودية

بالصور

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل
طبق جديد على سفرتك فى رمضان من قطع لحم بالبصل المكرمل

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

المشروم
المشروم
المشروم

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

نيسان
نيسان
نيسان

الطقس البارد يفضح مزاعم مدى السيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء
السيارات الكهربائية في الشتاء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد