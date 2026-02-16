أوقاف الغربية تعلن خطتها الدعوية والقرآنية الشاملة لشهر رمضان 1447

أعلنت مديرية أوقاف الغربية بقيادة فضيلة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير المديرية، عن انطلاق البرنامج الدعوي والتثقيفي الشامل لشهر رمضان لعام 1447هـ.



وجاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك تحت رعاية معالي الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وفي ضوء الدور الريادي الذي تقوم به الوزارة في عمارة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير.

توجيهات مديرية الأوقاف



وأكدت المديرية أن الخطة هذا العام تأتي بصورة متكاملة لتغطي جميع مراكز ومدن محافظة الغربية، بما يحقق الانتشار الدعوي الأمثل، ويعزز القيم الدينية والأخلاقية والروحية لدى المواطنين، مع إحكام التنظيم داخل المساجد والمقارئ والمراكز الدعوية طوال الشهر الكريم.



أولًا: الأنشطة القرآنية

فتح 597 مسجدًا لصلاة التهجد وتخصيص 497 مسجدًا للاعتكاف وفق الضوابط المنظمة.

كما نوهت إلي إقامة 34 مكتبًا لتحفيظ القرآن الكريم و91 مقرأة للأعضاء وتنظيم مقارئ الأئمة وقراء السورة ومقارئ الفجر؛ لضمان اتصال الجمهور بكتاب الله تعالى طوال اليوم.

ثانيًا: الأنشطة الفكرية والتثقيفية وإقامة 10 ملتقيات فكرية للأئمة و150 درسًا منهجيًا.

كما سيتم تنظيم 500 مجلس للبردة في مختلف الإدارات وتنفيذ 80 ندوة بالمدارس و80 ندوة بمراكز الشباب والرياضة وإقامة 80 ندوة للتثقيف الصحي بالتعاون مع الجهات المعنية.

الانشطه والفعاليات الرمضانيه



بينما يخصص دعم الأنشطة الخاصة بالنساء والأطفال وتنظيم 227 برنامجًا تثقيفيًا للأطفال وإقامة 12 ملتقى فكريًا للواعظات ونفيذ 320 درسًا دعويًا خاصًا بالنساء وبإشراف الواعظات المعتمدات وتحسين الأنشطة الخدمية والمجتمعية وتنظيم 9 موائد لخدمة الصائمين بالمحافظة فضلا عن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك في 460 ساحة بمختلف مراكز ومدن الغربية.

استعدادات عيد الفطر

وفي ختام بيانها، أكدت مديرية أوقاف الغربية أن هذه الخطة الطموحة تهدف إلى تهيئة الأجواء الإيمانية والروحية المناسبة خلال الشهر الفضيل، وخدمة رواد بيوت الله على الوجه الأكمل، بما يعكس رسالة وزارة الأوقاف في بناء الإنسان ونشر الوعي الصحيح وترسيخ قيم الانتماء والتراحم والتكافل بين أبناء المجتمع.