اقتصاد

البورصة تواصل تحقيق الارتفاعات القياسية في بداية تعاملات اليوم

البورصة المصرية
البورصة المصرية
محمد صبيح

شهدت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بدعم من عمليات شراء انتقائية على الأسهم القيادية وأسهم الشركات المتوسطة والصغيرة، وسط حالة من التفاؤل بين المتعاملين.

مؤشر البورصة الرئيسي 

وارتفع المؤشر الرئيسي EGX 30 بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 52673 نقطة، كما صعد مؤشر EGX 30 Capped بنسبة 0.89% عند مستوى 63627 نقطة.

وقفز مؤشر EGX 30 Total Return بنسبة 0.81% ليبلغ 23953 نقطة، فيما ارتفع مؤشر EGX35-LV بنسبة 0.77% مسجلًا 5333 نقطة.

وعلى صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة، صعد مؤشر EGX 70 Equal Weight بنسبة 0.33% ليصل إلى 13098 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX 100 Equal Weight بنسبة 0.51% عند مستوى 18286 نقطة.

وسجل مؤشر EGX Shariah Index ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 5527 نقطة، مواصلًا أداءه الإيجابي خلال الجلسات الأخيرة.

مؤشرات البورصة المصرية المؤشر الرئيسي EGX 30 مؤشر EGX 30 Total Return الأسهم المتوسطة والصغيرة مؤشر EGX Shariah Index

