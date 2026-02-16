بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن اجتماع حدث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمهيدا لمفاوضات غدا الثلاثاء.

ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسألة رفع العقوبات بالنسبة لنا غير منفصلة عن أي مسارات دبلوماسية فيما انتهينا من مناقشات فنية معمقة مع وزير خارجية إيران تحضيرا لمفاوضات جنيف غدا.

ذكر المتحدث: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة ولن نتجاهل تجارب التفاوض السابقة و سنبحث في مفاوضات جنيف مستوى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي.

أردف بأن تغيير مواقف المسؤولين الأمريكيين يبعث برسائل متناقضة ويدل على عدم الجدية فالأمريكيون قد يستغلون التفاوض لأغراض أخرى ولا يمكننا تجاهل هذا الاحتمال.

تابع بأن الموقف الأمريكي بشأن الملف النووي يتجه نحو مزيد من الواقعية والوقت عامل حاسم ونريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات.