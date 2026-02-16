قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم العربي للاستدامة.. ننشر كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية
هل تعليق الزينة والفوانيس في رمضان بدعة؟.. الإفتاء تجيب
تفاصيل أدوار خالد سرحان بين وننسى اللي كان والمداح| خاص
لقاء الخميسي في رسالة غامضة: فجأة اكتشفت الخداع والكذب والخيانة
مصادر: الغريب محافظا للمنوفية ونقل أبو ليمون لمحافظة بورسعيد
الأعلى للإعلام: وقف برنامج السر في الحدوتة ومنع ظهور مقدمة البرنامج وأحد الضيوف
رئيس هيئة قناة السويس يجتمع مع الخط الملاحي هاباج-لويد لبحث خطط الإبحار المستقبلية
وزير الخارجية يروج للخبرات المصرية أمام رجال الأعمال الكينيين ويستعرض فرص الشراكة
دعم متواصل.. الهلال الأحمر يستقبل الدفعة الـ 11 ويدفع بقافلة «زاد العزة» 139
بعد إعتزاله الغناء.. رضا البحراوي يعود من جديد
بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة
بعد انضمام زينة وأبنائها.. شروط الانضمام إلى نقابة الأشراف وتاريخها في مصر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

بعد لقاء مدير الوكالة الذرية بعراقجي.. الخارجية الإيرانية: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة

إيران
إيران
محمد على

قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن اجتماع حدث مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمهيدا لمفاوضات غدا الثلاثاء.

ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن مسألة رفع العقوبات بالنسبة لنا غير منفصلة عن أي مسارات دبلوماسية فيما انتهينا من مناقشات فنية معمقة مع وزير خارجية إيران تحضيرا لمفاوضات جنيف غدا.

ذكر  المتحدث: نتفاوض في جو من الشك وعدم الثقة ولن نتجاهل تجارب التفاوض السابقة و سنبحث في مفاوضات جنيف مستوى تخصيب اليورانيوم وعدد أجهزة الطرد المركزي.

أردف بأن تغيير مواقف المسؤولين الأمريكيين يبعث برسائل متناقضة ويدل على عدم الجدية فالأمريكيون قد يستغلون التفاوض لأغراض أخرى ولا يمكننا تجاهل هذا الاحتمال.

تابع بأن الموقف الأمريكي بشأن الملف النووي يتجه نحو مزيد من الواقعية والوقت عامل حاسم ونريد رفع العقوبات بسرعة ولا جدوى من إطالة أمد المفاوضات.

