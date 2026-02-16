مصرع 8 أشخاص وإصابة 2 في انفجار بمتجر ألعاب نارية بالصين

توفي 8 أشخاص وأصيب 2 جراء انفجار وقع في متجر للألعاب النارية بشرق الصين، وفق ما أعلنت السلطات مساء الأحد.

وأوضحت السلطات في بيان نشرته على وسائل التواصل الاجتماعي أن "سوء استخدام" ألعاب نارية من جانب شخص أو أكثر تسبب بانفجار في متجر قريب بمقاطعة جيانجسو قرابة الساعة 14,30 بعد الظهر (06,30 بتوقيت غرينتش) الأحد.

وأُخمد الحريق الناجم عن الانفجار قرابة الساعة 16,00 (08,00 بتوقيت غرينتش)، وفقاً لبيان الشرطة الذي ذكر أن 8 أشخاص ماتوا وأصيب 2 بجروح طفيفة، كما تم فتح تحقيق بالحادثة وأوقف المسؤولون عنها.

وغالباً ما تقوم المجتمعات الريفية في الصين باستخدام الألعاب النارية الشرارية والصاروخية للاحتفال بالأعياد والمناسبات المهمة مثل رأس السنة القمرية الذي يوافق يوم الثلاثاء.

