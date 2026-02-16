انتظام الدراسة في المدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع |صور

انتشر اليوم مديري الإدارات التعليمية في المدارس ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم .

فمن جانبه واصل أحمد شفيق مدير إدارة أوسيم التعليمية بالجيزة ، جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، صباح اليوم وتفقد مدارس بشتيل وهي مدرسة بشتيل الإعدادية بنين ، مدرسة بشتيل الابتدائية الجديدة ف١ ، ومدرسة بشتيل تعليم أساسي ، ومدرسة الأمل تعليم أساسي

حيث تفقد مدير إدارة أوسيم التعليمية الفصول وتابع أداء المدرسين داخل الفصول ودفاتر تحضيرهم وتفاعل مع الطلاب للوقوف على مستواهم ومدى توافر البيئة اللازمة لهم لتحصيل دروسهم بكل سهولة ويسر دون أي مشكلات.

كما تفقد مدير إدارة أوسيم التعليمية دورات المياه والنظافة العامة للمدارس والفصول والفناء .

وتابع مدير إدارة أوسيم التعليمية نسبة حضور الطلاب بالمدارس وأكد على الطلاب بأهمية الانضباط والالتزام بالحضور خلال هى رمضان وشدد على مديري المدارس بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع .

كما شدد مدير إدارة أوسيم التعليمية على تكثيف الإشراف العام وإشراف الأدوار وتنظيم عملية دخول وانصراف الطلاب حرصاً على سلامتهم .

وحرص مدير إدارة أوسيم التعليمية خلال الجولة على تهنئة كافة العاملين والطلاب ببداية الفصل الدراسي الثاني واقتراب حلول شهر رمضان المبارك وتمنى للجميع التوفيق والسداد.

ومن جانبه .. قام الدكتور عبد العزيز فهمي مدير إدارة الزاوية التعليمية بالقاهرة ، ، بجولة تفقدية لمدرسة القنطرة شرق الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

وتضمنت الزيارة متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، والتأكد من تنفيذ الخطط الدراسية بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر التحضير وتقييم الأداء التعليمي داخل الحصص. كما تفقدا الفصول الدراسية للاطمئنان على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

وأكدا مدير إدارة الزاوية التعليمية بالقاهرة على أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب، وتحقيق الانضباط داخل المدرسة، مشيدين بالتعاون الواضح بين إدارة المدرسة بقيادة احمد ابو العزم مدير المدرسة والمعلمين في دعم العملية التعليمية.