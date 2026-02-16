قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الشباب والرياضة يناقش استعدادات تنفيذ ماراثون المتحف الكبير
وكيل تشريعية النواب: الدولة تجدد التزامها الأصيل تجاه أسر الشهداء
الدكتور حسام الدين فوزى محافظ دمياط الجديد.. فيلسوف هندسة الأشغال العامة
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

انتظام الدراسة في المدارس ..وتعليمات بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع |صور

انتظام الدراسة في المدارس
انتظام الدراسة في المدارس
ياسمين بدوي

انتشر اليوم مديري الإدارات التعليمية في المدارس ، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وسير الدراسة وفقا لقرارات وزير التربية والتعليم .

فمن جانبه واصل أحمد شفيق مدير إدارة أوسيم التعليمية بالجيزة ، جولاته لمتابعة سير العملية التعليمية للفصل الدراسي الثاني لعام ٢٠٢٦/٢٠٢٥، صباح اليوم وتفقد مدارس بشتيل وهي مدرسة بشتيل الإعدادية بنين ، مدرسة بشتيل الابتدائية الجديدة ف١ ، ومدرسة بشتيل تعليم أساسي ، ومدرسة الأمل تعليم أساسي

حيث تفقد مدير إدارة أوسيم التعليمية الفصول وتابع أداء المدرسين داخل الفصول ودفاتر تحضيرهم وتفاعل مع الطلاب للوقوف على مستواهم ومدى توافر البيئة اللازمة لهم لتحصيل دروسهم بكل سهولة ويسر دون أي مشكلات.

كما تفقد مدير إدارة أوسيم التعليمية دورات المياه والنظافة العامة للمدارس والفصول والفناء .

وتابع مدير إدارة أوسيم التعليمية نسبة حضور الطلاب بالمدارس وأكد على الطلاب بأهمية الانضباط والالتزام بالحضور خلال هى رمضان وشدد على مديري المدارس بتفعيل التقييمات على مدار الأسبوع .

كما شدد مدير إدارة أوسيم التعليمية على تكثيف الإشراف العام وإشراف الأدوار وتنظيم عملية دخول وانصراف الطلاب حرصاً على سلامتهم .

وحرص مدير إدارة أوسيم التعليمية  خلال الجولة على تهنئة كافة العاملين والطلاب ببداية الفصل الدراسي الثاني واقتراب حلول شهر رمضان المبارك وتمنى للجميع التوفيق والسداد.

ومن جانبه .. قام الدكتور عبد العزيز فهمي مدير إدارة الزاوية التعليمية بالقاهرة ، ، بجولة تفقدية لمدرسة القنطرة شرق الابتدائية، لمتابعة سير العملية التعليمية داخل الفصول الدراسية.

وتضمنت الزيارة متابعة مستوى الطلاب في القراءة والكتابة، والتأكد من تنفيذ الخطط الدراسية بالشكل الأمثل، بالإضافة إلى الاطلاع على دفاتر التحضير وتقييم الأداء التعليمي داخل الحصص. كما تفقدا الفصول الدراسية للاطمئنان على تهيئة البيئة التعليمية المناسبة للطلاب.

وأكدا مدير إدارة الزاوية التعليمية بالقاهرة على أهمية تكثيف الجهود للارتقاء بالمستوى التحصيلي للطلاب، وتحقيق الانضباط داخل المدرسة، مشيدين بالتعاون الواضح بين إدارة المدرسة بقيادة  احمد ابو العزم مدير المدرسة والمعلمين في دعم العملية التعليمية.

الدراسة المدارس الطلاب المدرسين الإدارات التعليمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

قبل ماتشتري.. تحديث جديد لأسعار الدواجن والبانيه اليوم بالأسواق

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

الأهلي

أول رد من الأهلي على أحداث مباراة الجيش الملكي

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

الاهلي

أحمد الشناوي: يجب على الحكم أن يكتب في تقريره اعترافا بأنه أخطأ

شهر رمضان

هتفطر الساعة كام؟.. موعد أذان المغرب أول أيام شهر رمضان

إمام عاشور

سهام صالح: عجبني تجاهل جماهير الأهلي لاعتذار إمام عاشور

وداع محافظ مطروح للمواطنين

دموع وشكر ووداع .. نرصد اللحظات الأخيرة قبل إعلان حركة المحافظين الجديدة

ترشيحاتنا

أرشيفية

الكرملين: بوتين على اتصال دائم بالوفد الروسي لضمان تنسيق الموقف قبل مفاوضات أوكرانيا

بولندا

بولندا تعلن رصد أجسام غريبة داخل مجالها الجوي

الأسهم الأوروبية

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بدعم من نتائج أرباح الشركات الإيجابية

بالصور

يقلل من الشعور بالعطش.. تعرف على فوائد السوبيا

يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا
يقلل من الشعور بالعطش..تعرف على فوائد السوبيا

طرق تحضير عصائر رمضانية

طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية
طرق تحضير عصائر رمضانية

انهيار ريم مصطفى في جنازة والدتها .. صور

جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي
جنازة والدة ريم مصطفي

عصبية مفرطة.. أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم
أعراض خفية تدل على الحرمان من النوم

فيديو

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد