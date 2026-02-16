ننشر السيرة الذاتية لـ إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد الجديد

ننشر السيرة الذاتية للواء إبراهيم أبو ليمون عقب حلف اليمين اليوم محافظا لـ بورسعيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حركة المحافظين الجديدة.

ويعتبر محافظ بورسعيد الجديد من الشخصيات القيادية البارزة في الإدارة المحلية المصرية.

عُرف اللواء إبراهيم أبو ليمون بنشاطه الميداني المكثف وتركيزه على ملفات تطوير البنية التحتية وحياة المواطنين.



​إليك أبرز محطات سيرته الذاتية والمهنية:



​البيانات الشخصية والتعليم



​الاسم الكامل: إبراهيم أحمد أبو ليمون.

​الخلفية العسكرية: تخرج في الكلية الحربية وتدرج في المناصب العسكرية وصولاً إلى رتبة لواء.

​



المؤهلات:

حصل على العديد من الدورات التدريبية في الإدارة والقيادة والأمن القومي.



​المسيرة المهنية

​



قبل توليه منصب المحافظ، خدم اللواء إبراهيم أبو ليمون لسنوات طويلة في جهاز الرقابة الإدارية، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في:

​مكافحة الفساد المالي والإداري.

​متابعة المشروعات القومية والتأكد من جودة التنفيذ.

​تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.

​توليه منصب محافظ المنوفية



​أدى اليمين الدستورية محافظاً للمنوفية في نوفمبر 2019 ضمن حركة المحافظين آنذاك، وجُددت الثقة فيه مؤخراً نظراً لنجاحه في عدة ملفات، من أهمها:

​المبادرة الرئاسية "حياة كريمة": حققت المنوفية في عهده طفرة كبيرة في تطوير قرى مركزي أشمون والشهداء.

​تطوير البنية التحتية: ركز بشكل كبير على ملفات رصف الطرق، تحسين منظومة النظافة، وإنشاء الميادين العامة.



​التواصل الميداني:

يشتهر بلقاءاته الأسبوعية مع المواطنين (لقاء خدمة المواطنين) لحل مشاكلهم بشكل مباشر.



​الملفات الاقتصادية:

الاهتمام بالمناطق الصناعية في قويسنا ومدينة السادات لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل.



​سماته القيادية



​"يُعرف عن اللواء أبو ليمون سياسة 'الجولات المفاجئة'، حيث يقوم بزيارة المستشفيات والوحدات المحلية في أوقات غير معلنة للتأكد من انضباط العمل وتقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه."

أبو ليمون لصدي البلد: المنوفية كانت بيتا وستظل محفورة في الروح

نص الرسالة " لم تكن المنوفيه محطة عمل فقط بل كانت بيتا واهلا وقلبا احتوانى بين شوارعها ووجوه اهلها المخلصين عشت سنوات ستظل محفوره فى الروح قبل الذاكره حملت الامانه بما أستطيع من إخلاص فى حدود الإمكانات وأغادر اليوم وجزء من قلبى باق هنا بينكم إن كان من نجاح فبدعمكم ومحبتكم وان كان من تقصير فسامحونى فوالله ماادخرت من جهد وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب تنتهى المهمه وتبقى المنوفيه فى القلب ودعاء لاينقطع