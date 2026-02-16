قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة الإفريقية تشيد بقيادة الرئيس السيسي في ملفات تحقيق الأمن والاستقرار
تغليظ عقوبة التهرب.. أعضاء النواب: نؤيد تعديلات قانون الخدمة العسكرية
المفوضية الأوروبية: سنشارك في اجتماع مجلس السلام بواشنطن بصفة مراقب
المحكمة العليا: عدم دستورية انفراد رئيس هيئة الدواء بتعديل جداول المخدرات
تكريم أبو الغيط في الاحتفال باليوم العربي للاستدامة 2026
وزير الخارجية: مهتمون بتعزيز حضور الشركات المصرية في السوق الكينية
حزمة حماية بـ40 مليار جنيه لدعم 15 مليون أسرة | ومحلل: توسيع مظلة الدعم لهذه الفئات
وزارة الأوقاف تصدر ضوابط جديدة للاعتكاف بالمساجد خلال رمضان 2026| تعرف عليها
التضامن: بناء نموذج تعليم يابانيي في الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات
حصاد مشاركة مصر في القمة الأفريقية| القاهرة تستضيف لقاء تنسيقيا منصف العام
اتفاق مصري - ياباني مع الصحة العالمية لإطلاق مشروع للخدمات الطبية الطارئة
محمد معيط: متفائل بمستقبل الاقتصاد المصري والإيرادات تفوقت على المصروفات منذ 2018
محافظات

ننشر السيرة الذاتية لـ إبراهيم أبو ليمون محافظ بورسعيد الجديد

اللواء إبراهيم ابوليمون.. محافظ بورسعيد الجديد
اللواء إبراهيم ابوليمون.. محافظ بورسعيد الجديد
محمد الغزاوى

ننشر السيرة الذاتية للواء إبراهيم أبو ليمون عقب حلف اليمين اليوم محافظا لـ بورسعيد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حركة المحافظين الجديدة.

ويعتبر محافظ بورسعيد الجديد من الشخصيات القيادية البارزة في الإدارة المحلية المصرية.

عُرف اللواء إبراهيم أبو ليمون بنشاطه الميداني المكثف وتركيزه على ملفات تطوير البنية التحتية وحياة المواطنين.
 

​إليك أبرز محطات سيرته الذاتية والمهنية:
 

​البيانات الشخصية والتعليم
 

​الاسم الكامل: إبراهيم أحمد أبو ليمون.
​الخلفية العسكرية: تخرج في الكلية الحربية وتدرج في المناصب العسكرية وصولاً إلى رتبة لواء.

 

المؤهلات: 

حصل على العديد من الدورات التدريبية في الإدارة والقيادة والأمن القومي.
 

​المسيرة المهنية

 

قبل توليه منصب المحافظ، خدم اللواء إبراهيم أبو ليمون لسنوات طويلة في جهاز الرقابة الإدارية، وهو ما أكسبه خبرة واسعة في:
​مكافحة الفساد المالي والإداري.
​متابعة المشروعات القومية والتأكد من جودة التنفيذ.
​تحسين أداء الجهاز الإداري للدولة.
​توليه منصب محافظ المنوفية
 

​أدى اليمين الدستورية محافظاً للمنوفية في نوفمبر 2019 ضمن حركة المحافظين آنذاك، وجُددت الثقة فيه مؤخراً نظراً لنجاحه في عدة ملفات، من أهمها:
​المبادرة الرئاسية "حياة كريمة": حققت المنوفية في عهده طفرة كبيرة في تطوير قرى مركزي أشمون والشهداء.
​تطوير البنية التحتية: ركز بشكل كبير على ملفات رصف الطرق، تحسين منظومة النظافة، وإنشاء الميادين العامة.
 

​التواصل الميداني: 

يشتهر بلقاءاته الأسبوعية مع المواطنين (لقاء خدمة المواطنين) لحل مشاكلهم بشكل مباشر.
 

​الملفات الاقتصادية: 

الاهتمام بالمناطق الصناعية في قويسنا ومدينة السادات لدعم الاستثمار وتوفير فرص عمل.
 

​سماته القيادية


​"يُعرف عن اللواء أبو ليمون سياسة 'الجولات المفاجئة'، حيث يقوم بزيارة المستشفيات والوحدات المحلية في أوقات غير معلنة للتأكد من انضباط العمل وتقديم الخدمة للمواطن على أكمل وجه."

 أبو ليمون لصدي البلد: المنوفية كانت بيتا وستظل محفورة في الروح

نص الرسالة " لم تكن المنوفيه محطة عمل فقط بل كانت بيتا واهلا وقلبا احتوانى بين شوارعها ووجوه اهلها المخلصين عشت سنوات ستظل محفوره فى الروح قبل الذاكره حملت الامانه بما أستطيع من إخلاص فى حدود الإمكانات وأغادر اليوم وجزء من قلبى باق هنا بينكم إن كان من نجاح فبدعمكم ومحبتكم وان كان من تقصير فسامحونى فوالله ماادخرت من جهد  وماتوفيقى إلا بالله عليه توكلت واليه أنيب      تنتهى المهمه وتبقى المنوفيه فى القلب ودعاء لاينقطع

بورسعيد المنوفية محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

