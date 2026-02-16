قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

وكيل تعليم بورسعيد: لا مجاملات في تقييم مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة

وكيل تعليم بورسعيد: لا مجاملات في تقييم مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة
وكيل تعليم بورسعيد: لا مجاملات في تقييم مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة
محمد الغزاوى

أكد محمود بدوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، أنه لا مجال لأي مجاملة في تقييم مستوى الطلاب، مشددًا على أنه لن ينتقل أي طالب من صف دراسي إلى الأعلى دون امتلاك الحد الأدنى من هذه مهارات القراءة والكتابة.

جاء ذلك خلال الجولة بمدارس إدارة الزهور التعليمية، لمتابعة انتظام العملية التعليمية وتنفيذ التقييمات اليومية خلال الأسبوع الثاني من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025–2026، حيث تفقد انتظام العملية التعليمية بمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية، والتي تضم 543 طالبًا وطالبة.

وكيل تعليم بورسعيد: لا مجاملات في تقييم مستوى الطلاب في مهارات القراءة والكتابة

وخلال الجولة، وجّه وكيل الوزارة مدير إدارة التعليم الابتدائي بالمتابعة الدقيقة لنتائج البرنامج القومي لتنمية مهارات اللغة العربية، والذي جرى تنفيذ مرحلتيه الأولى والثانية، مؤكدًا أن هذه النتائج يجب أن تعكس المستوى الحقيقي للطلاب في مهارات القراءة والكتابة بكل شفافية ودقة.

وشدد وكيل الوزارة على أن إتقان مهارات القراءة والكتابة يُعد مسئولية مباشرة للقيادات التعليمية بمختلف مستوياتها، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف المتابعة وربط نتائج التقييمات بخطط الدعم والعلاج داخل المدارس، بما يسهم في تحسين نواتج التعلم والارتقاء بمستوى الأداء التعليمي.

بورسعيد تعليم بورسعيد محافظة بورسعيد التربية والتعليم

