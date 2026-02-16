قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قصف مدفعي إسرائيلي وإطلاق نار مكثف في خان يونس
مهمل ومندفع.. مصطفى عبده يوجه رسالة حاسمة لإمام عاشور
اليوم.. الاستماع للمرافعة في محاكمة 71 متهمًا بقضية الهيكل الإداري للإخوان
سعر أقل دولار أمام الجنيه في تعاملات اليوم 16-2-2026
إيطاليا.. القبض على مراهق مصري بحوزته عبوة شديدة الانفجار في بولونيا
تمهيدا لاستثماره.. إدارة الزمالك تبدأ إخلاء ممر بوابة شارع جامعة الدول
تصعيد غير مسبوق بطائرات ودبابات الاحتلال.. الكشف عن خطة اعتداء شاملة في الضفة
دار الإفتاء: يجب الالتزام بما يصدره المفتي في تحديد بداية شهر رمضان
مواعيد المترو والقطارات في رمضان 2026 بعد التعديل الرسمي
الحر مستمر.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة
بضمان محل الإقامة.. إخلاء سبيل المتهمين في واقعة العثور على أجنة بشرية بالمنيا
في بيان ختامي.. القمة الأفريقية تؤكد الرفض القاطع لتهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يشهد آخر فعاليات الجامعة قبل رحيله حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب

محافظ بورسعيد يشهد اخر فاعليات الجامعة قبل رحيله حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب
محافظ بورسعيد يشهد اخر فاعليات الجامعة قبل رحيله حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب
محمد الغزاوى

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أخر فاعليات الجامعة قبل رحيله عن المحافظة حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب بـجامعة بورسعيد، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، وقيادات الصحة و التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية وأولياء أمور الطلاب.


 

محافظ بورسعيد يشهد اخر فاعليات الجامعة قبل رحيله حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب

وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز، مؤكدًا أن تخريج دفعة جديدة من كلية الطب يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية بالمحافظة ويعكس حجم الجهود التي تبذلها جامعة بورسعيد للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وفق أحدث المعايير الأكاديمية

وأشاد  المحافظ بجهود  الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في إعداد وتأهيل كوادر طبية متميزة علميًا وعمليًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن مهنة الطب رسالة إنسانية عظيمة تتطلب العلم والرحمة والانضباط، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير القطاع الصحي، من خلال إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي

كما وجه اللواء محب حبشي  التحية لأولياء الأمور على ما بذلوه من دعم ومساندة لأبنائهم طوال سنوات الدراسة، مؤكدًا أن هذا اليوم هو تتويج لسنوات من الاجتهاد والعمل المشترك بين الأسرة والجامعة

وفي ختام الحفل، هنأ محافظ بورسعيد الخريجين متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية، وأن يكونوا سفراء مشرفين لجامعتهم ولمحافظة بورسعيد، وأن يسهموا بجهودهم في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية

جدير بالذكر؛  أن الدفعة الثامنة لكلية الطب جامعة بورسعيد  تضم 250 طالبًا وطالبة، من بينهم 11 طالبًا من الوافدين من دول مختلفة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جامعة بورسعيد وقدرتها على جذب الطلاب من خارج مصر، ويؤكد مكانتها المتنامية كمؤسسة تعليمية رائدة

بورسعيد جامعة بورسعيد كلية الطب محافظ بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منافذ التموين

التموين تعلن صرف 400 جنيه منحة رمضان 2026 من هذه المنافذ

أرشيفية

رئيس الوزراء: الرئيس السيسي يوجه بزيادة غير اعتيادية للمرتبات والأجور قريبًا

الرئيس السيسي

تغييرات كبيرة| حركة المحافظين وأداء اليمين غدًا.. أسماء

أرشيفية

رئيس الوزراء: حريصون على استفادة أصحاب المعاشات من أي زيادات جديدة

الرئيس السيسي

موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات بعد توجيهات الرئيس السيسي بشأن الحزمة الاجتماعية

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة 2026

زيادة كبيرة في المرتبات والمعاشات والتموين.. الرئيس السيسي يوجه بحزمة حماية اجتماعية غير مسبوقة

رفع المرتبات والمعاشات

زيادة التموين ومفاجأة بشأن رفع المرتبات والمعاشات.. 8 هدايا من الحكومة بحزمة الحماية الجديدة

بطاقة التموين

400 جنيه على بطاقة التموين.. موعد صرف منحة رمضان ضمن حزمة الحماية الاجتماعية

ترشيحاتنا

رحمة محسن

بملابس كاجوال .. رحمة محسن تتألق في أحدث ظهور

مكرونة باللحمة المفرومة والعدس

أرخص أكلة بروتين.. طريقة عمل المكرونة باللحمة المفرومة والعدس بجبة

ضعف البصر

منظمة الصحة العالمية تكشف أسباب ضعف البصر وطرق الوقاية من مضاعفاته

بالصور

وزير التعليم العالي يسلم جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية للفائزين في احتفالية كبرى

جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية
جائزة مكتبة الإسكندرية العالمية

انضمام مروان المسلماني وسما إبراهيم وأحمد محارب دوجلاس وملك دهشان للمسلسل الإذاعي فات المعاش

سما إبراهيم
سما إبراهيم
سما إبراهيم

نؤة بنت تحبها.. هدى الاتربي تكشف صور جديدة من مسلسل مناعة

هدى الإتربي
هدى الإتربي
هدى الإتربي

مي سليم تروج لشخصيتها في روج أسود: ربنا حلل الطلاق ماحللش الظلم

مي سليم
مي سليم
مي سليم

فيديو

عائشة الكيلاني

معقول دي هي.. أحدث ظهور لـ عائشة الكيلاني بعد 30 عملية تجميل يشعل الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

يسري غازي

يسري غازي يكتب: الهلال منا والزمالك منه

المزيد