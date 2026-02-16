محافظ بورسعيد يشهد آخر فعاليات الجامعة قبل رحيله حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب

شهد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، أخر فاعليات الجامعة قبل رحيله عن المحافظة حفل تخرج الدفعة الثامنة بكلية الطب بـجامعة بورسعيد، وذلك بحضور الأستاذ الدكتور شريف صالح رئيس الجامعة، والدكتور إيهاب الحنفي عميد كلية الطب، والدكتورة مروة حلاوة عضو مجلس النواب وأعضاء هيئة التدريس، ولفيف من القيادات الأكاديمية والتنفيذية، وقيادات الصحة و التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية وأولياء أمور الطلاب.





وأعرب محافظ بورسعيد عن بالغ سعادته بالمشاركة في هذا الحدث العلمي المتميز، مؤكدًا أن تخريج دفعة جديدة من كلية الطب يمثل إضافة حقيقية للمنظومة الصحية بالمحافظة ويعكس حجم الجهود التي تبذلها جامعة بورسعيد للارتقاء بالعملية التعليمية والبحثية وفق أحدث المعايير الأكاديمية

وأشاد المحافظ بجهود الجامعة وأعضاء هيئة التدريس في إعداد وتأهيل كوادر طبية متميزة علميًا وعمليًا وأخلاقيًا، مؤكدًا أن مهنة الطب رسالة إنسانية عظيمة تتطلب العلم والرحمة والانضباط، وأن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم وتطوير القطاع الصحي، من خلال إعداد أجيال قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الطبي

كما وجه اللواء محب حبشي التحية لأولياء الأمور على ما بذلوه من دعم ومساندة لأبنائهم طوال سنوات الدراسة، مؤكدًا أن هذا اليوم هو تتويج لسنوات من الاجتهاد والعمل المشترك بين الأسرة والجامعة

وفي ختام الحفل، هنأ محافظ بورسعيد الخريجين متمنيًا لهم دوام النجاح والتوفيق في مسيرتهم المهنية، وأن يكونوا سفراء مشرفين لجامعتهم ولمحافظة بورسعيد، وأن يسهموا بجهودهم في خدمة المجتمع والارتقاء بالمنظومة الصحية في مختلف أنحاء الجمهورية

جدير بالذكر؛ أن الدفعة الثامنة لكلية الطب جامعة بورسعيد تضم 250 طالبًا وطالبة، من بينهم 11 طالبًا من الوافدين من دول مختلفة، وهو ما يعكس الثقة المتزايدة في جامعة بورسعيد وقدرتها على جذب الطلاب من خارج مصر، ويؤكد مكانتها المتنامية كمؤسسة تعليمية رائدة