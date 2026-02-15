بدء أعمال إنارة منطقة عمرو بن العاص بزهور بورسعيد ضمن خطة تطوير شامل

شهدت منطقة عمرو بن العاص بحي الزهور فى محافظة بورسعيد بدء أعمال الإنارة الجديدة، وذلك ضمن خطة التطوير الشامل التي تنفذها المحافظة بالمنطقة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، بشأن الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسين كفاءة البنية التحتية بمختلف المناطق.

وتأتي هذه الأعمال في إطار جهود محافظة بورسعيد لرفع كفاءة منظومة الإنارة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة بالشوارع والميادين، بما يسهم في تعزيز المظهر الحضاري وتحقيق السيولة المرورية، فضلًا عن توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال فترات المساء.

بدء أعمال إنارة منطقة عمرو بن العاص بزهور بورسعيد

وشملت الأعمال تركيب أعمدة إنارة جديدة وكشافات موفرة للطاقة، مع مراجعة الشبكات الكهربائية القائمة والتأكد من جاهزيتها، تنفيذًا لخطة متكاملة تستهدف تطوير ورفع كفاءة منطقة عمرو بن العاص بحي الزهور وذلك تحت إشراف المهندسة أمل الألفي مدير التنمية الحضرية بمحافظة بورسعيد.

وأكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد أن خطة التطوير الجارية بحي الزهور تأتي استجابة لمطالب المواطنين، وفي إطار رؤية المحافظة لتحقيق تنمية متكاملة بكافة المناطق، مشددًا على المتابعة المستمرة لنسب التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية المحددة، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة جهودها الميدانية لاستكمال باقي عناصر التطوير بالمنطقة، بما يحقق تحسين جودة الحياة للمواطنين ويعكس الوجه الحضاري لمحافظة بورسعيد.