تهديد صريح بإشعال المنطقة| «الديهي» يتهم رئيس وزراء إثيوبيا بالعقلية الاستعمارية
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026
نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل قد يُسبب سلسلة مشكلات صحية للأم والجنين |تفاصيل
مع تقلبات أمشير| استشاري حساسية يحذّر من موجات التراب ويقدّم نصائح مهمة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026
رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟
الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب
المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك
المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه
رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

إخلاء 5 وحدات سكنية «إداري مصالح حكومية» مقتحمة وتشميعها بمناطق غرب بورسعيد|شاهد

استغلوها فى تربية الدواجن
استغلوها فى تربية الدواجن
محمد الغزاوى

شنت الأجهزة التنفيذية بحي  غرب في محافظة بورسعيد، حملة مكبرة ، لإخلاء الوحدات السكنية  " السكن الادارى للمصالح الحكومية " المقتحمة بطرق غير قانونية  بمناطق " الجرابعة، المناصرة ، الديبة" 

شاهد عملية الاخلاء أضغط هنا 

 وجاءت الحملة  بالتنسيق  مع قسم شرطة حى الزهور  برئاسة العميد تامر اسلام  و شرطة المرافق و إدارات الاسكان و الاشغالات بالحى و بحضور الاستاذة رانيا بهجت سكرتيرة الحى

وكشفت المهندسة شيماء جودة رئيس حي  غرب بورسعيد  أن الحملة أسفرت عن إنهاء اقتحام 5 وحدات سكنية اداري حكومى ، وحدتين بالمناصرة ، وحدتين بالديبة ، و وحدة سكنية بالجرابعة ، و هذه الوحدات خاصة بالسكن الادارى لموظفى التربية و التعليم . 
 

استغلوها فى تربية الدواجن 

وأكدت رئيس الحي أن مجموع الحالات التى تم إنهاء الاقتحامات بها بلغ حتى الآن 5 وحدات سكنية  ،  و كان من بين هذه الوحدات وحدة سكنية تستغل من قبل المواطنين  فى تربية الدواجن و تم عمل محاضر رسمية بتسليم تلك الوحدات ، مع اغلاقها و تشميعها من قبل مسؤولي التربية و التعليم 

و تابعت جودة الى انه سيتم اخلاء  هذه الوحدات الادارية تباعا لتسليمها لجهاز تنمية غرب التابع لهيئة المجتمعات العمرانية صاحب الولاية على مناطق " الجرابعة، المناصرة ، الديبة" كما تم التنبيه على المقتحمين بعدم تكرار المخالفة مره اخرى و الا سيتعرضوا للمساءلة القانونية  

وجرى تحرير المحاضر اللازمة ، واستكمال الحملة في عدة مناطق أخرى  بغرب بورسعيد على عمارات السكن الادارى التابع للمصالح الحكومية بمشاركة قسم شرطة  الزهور

بورسعيد حى غرب الجرابعة المناصرة الديبة

القبض على المتهمين

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

حزمة الحماية الاجتماعية

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

انقلاب سيارة بالبحيرة

إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة

طقس

طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة

نشأت الديهي

تغييرات تنفيذية| نشأت الديهي : انتظروا حركة المحافظين الجديدة قريبا

أحمد موسى

أحمد موسى: مطلوب خدمات خاصة بالوجبات المقدمة لركاب درجة رجال الأعمال في مصر للطيران

نشأت الديهي

قبل رمضان.. نشأت الديهي يكشف عن مفاجأة الرئيس السيسي لدعم المصريين

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

