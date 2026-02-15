إخلاء 5 وحدات سكنية «إداري مصالح حكومية» مقتحمة وتشميعها بمناطق غرب بورسعيد|شاهد

شنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب في محافظة بورسعيد، حملة مكبرة ، لإخلاء الوحدات السكنية " السكن الادارى للمصالح الحكومية " المقتحمة بطرق غير قانونية بمناطق " الجرابعة، المناصرة ، الديبة"

شاهد عملية الاخلاء أضغط هنا

وجاءت الحملة بالتنسيق مع قسم شرطة حى الزهور برئاسة العميد تامر اسلام و شرطة المرافق و إدارات الاسكان و الاشغالات بالحى و بحضور الاستاذة رانيا بهجت سكرتيرة الحى

وكشفت المهندسة شيماء جودة رئيس حي غرب بورسعيد أن الحملة أسفرت عن إنهاء اقتحام 5 وحدات سكنية اداري حكومى ، وحدتين بالمناصرة ، وحدتين بالديبة ، و وحدة سكنية بالجرابعة ، و هذه الوحدات خاصة بالسكن الادارى لموظفى التربية و التعليم .



استغلوها فى تربية الدواجن

وأكدت رئيس الحي أن مجموع الحالات التى تم إنهاء الاقتحامات بها بلغ حتى الآن 5 وحدات سكنية ، و كان من بين هذه الوحدات وحدة سكنية تستغل من قبل المواطنين فى تربية الدواجن و تم عمل محاضر رسمية بتسليم تلك الوحدات ، مع اغلاقها و تشميعها من قبل مسؤولي التربية و التعليم



و تابعت جودة الى انه سيتم اخلاء هذه الوحدات الادارية تباعا لتسليمها لجهاز تنمية غرب التابع لهيئة المجتمعات العمرانية صاحب الولاية على مناطق " الجرابعة، المناصرة ، الديبة" كما تم التنبيه على المقتحمين بعدم تكرار المخالفة مره اخرى و الا سيتعرضوا للمساءلة القانونية

وجرى تحرير المحاضر اللازمة ، واستكمال الحملة في عدة مناطق أخرى بغرب بورسعيد على عمارات السكن الادارى التابع للمصالح الحكومية بمشاركة قسم شرطة الزهور