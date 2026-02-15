رئيس رعاية بورسعيد الصحية يتفقد مستشفى النصر التخصصي لمتابعة سير العمل بالطوارئ والرعايات |صور

تفقد الدكتور أحمد حسن سالم ، مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد ،مستشفى النصر التخصصي التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة بورسعيد ، استهل الجولة بأقسام الطوارئ بالمستشفى والحالات بها ومتابعة مسار الحالات من بداية دخوله من باب المستشفي وحتي وصوله لمكان تلقي العلاج.

جاءت الجولة طبقاً لتوجيهات الدكتور أحمد السبكي ، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل بتكثيف الجولات المرورية علي المنشأت التابعة

رئيس رعاية بورسعيد الصحية يتفقد مستشفى النصر التخصصي لمتابعة سير العمل بأقسام الطوارئ والرعايات

وتفقد مدير عام فرع بورسعيد أقسام الرعايات ، والقسطرة القلبية ، حيث تابع خلال الجولة جودة الخدمة المقدمة ،وصيانة الأجهزة الطبية والغير طبية لضمان كفائتها بشكل دورى ، ومتابعة تواجد الأطقم الطبية والإدارية ، كما تفقد آلية التسجيل الإليكتروني ، كما شدد علي إتباع البروتوكولات الإكلينيكية والعلاجية و توفر الأجهزة والمعدات الطبية و تنفيذ العروض المطلوبة للمرضي ،

وتمت مناقشة الأطقم التمريضية المتواجدة علي رأس العمل والتأكيد علي أهمية الرعاية التمريضية و دورها في شفاء المريض موجها بإتباع معايير الجودة والسلامة و الصحة المهنية مما يضمن الوصول إلي خدمات طبية بمستويات عالمية تم التأكيد علي الإلتزام التام بمعايير مكافحة العدوي بما يؤدي لتقديم خدمة طبية فعالة وآمنة في الوقت ذاته

واهتم الدكتور أحمد حسن سالم بالتأكيد علي الخدمة الطبية المتمركزة حول المريض بشكل فعلي فتحاور مع العديد من المرضي والمنتفعين و ذويهم بأقسام المستشفي المختلفة واستمع الي ارائهم ومقترحاتهم و وجه بتنفيذ بعضها و دراسة البعض الأخر بما يضمن تحسين تجربة المريض و رضاؤه عن الخدمة الطبية المقدمة.