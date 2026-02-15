قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يجوز صلاة قيام الليل قبل منتصف الليل؟ .. أمين الفتوى يجيب
تهديد صريح بإشعال المنطقة| «الديهي» يتهم رئيس وزراء إثيوبيا بالعقلية الاستعمارية
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026
نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل قد يُسبب سلسلة مشكلات صحية للأم والجنين |تفاصيل
مع تقلبات أمشير| استشاري حساسية يحذّر من موجات التراب ويقدّم نصائح مهمة
أقل سعر دولار اليوم الأحد 15-2-2026
رسالة جورجينا لـ كريستيانو رونالدو في عيد الحب أثارت الجدل | ماذا قالت؟
الأهلي هياخد الدوري وهو نايم في البيت .. اعرف السبب
المندوه: عقود احترافية لمن تم تصعيده للفريق الأول من شباب الزمالك
المدير العام للهلال السوداني: لا نخشى الأهلي وسنفوز عليه إذا واجهناه
رئيس وزراء الدنمارك: ترامب لا يزال يرغب في امتلاك جرينلاند
سعر أعلى عيار ذهب اليوم الأحد 15-2-2026

استقر سعر أكبر أعيرة الذهب وذلك في أول تعاملات له اليوم الأحد الموافق 15-2-2026 ، داخل محلات الصاغة.

أكبر عيار ذهب

وجاء سعر أكبر عيار ذهب وهو من عيار 24 الأعلي فئة بين المشغولات الذهبية داخل محلات الصاغة.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

آخر تحديث لأغلى أعيرة الذهبة

بلغ سعر عيار 24 الأغلى قيمة في آخر تحديث له اليوم، نحو 7634 جنيهًا للبيع و 7691 جنيهًا للشراء.

استقرار المعدن الأصفر

شهد سعر الذهب داخل محلات الصاغة المصرية استقرارا بدون تغيير.

الذهب ثابت

وأظهر سعر المعدن الأصفر ثباتًأ من دون تغير على مستوي الأعيرة المختلفة بعد زيادة طفيفة له أمس.

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع مسائي 

جدد سعر الذهب في مصر صعوده مع أول تعاملات مسائية له أمس السبت على مستوي محلات الصاغة المصرية.

الذهب يصعد

وارتفع مقدار جرام الذهب مساء أمس بقيمة 100 جنيه جديدة مقارنة بما كان عليه مطلع تعاملات الجمعةالماضية.

سعر الذهب

تذبذب المعدن الأصفر

وشهد سعر الذهب تذبذبًا مع تداولات أمس إذ فقد 90 جنيهًا في المتوسط من قيمته إلا أنه ارتفع بقيمة 80 جنيهًا في منتصف التداولات.

آخر تحديث لسعر جرام الذهب

وسجل آخر تحديث لمتوسط سعر جرام الذهب نحو 6680 جنيهًا .

مفاجأة في سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي

سعر عيار 24

سجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة نحو 7634 جنيهًا للبيع و 7691 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحو 6680 جنيهًا للبيع و 6730 جنيهًا للشراء.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا نحو 5725 جنيهًا للبيع و 5768 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو 53.44 ألف جنيه للبيع و5384 ألف جنيه للشراء.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب نحو 5041 دولارًا للبيع و 5043 دولارًا للشراء.  

اسعار الذهب اليوم

نصائح الخبراء 

وجه ياسر سعد، الخبير فى صناعة الذهب، نصائح مهمة للجمهور بعدم شراء الذهب بكامل قيمتها، معقبا: “ضروري أن نشكل المحفظة الخاصة بنا، واجعل 50% من محفظتك ذهب، والباقي استثمارات أخرى”.

وأضاف سعد، في تصريحات له أن الذهب سهل السيولة، وهو النقدية الورقية والمعدنية، وسهل التداول.

وتابع: “أحفظ 10% من الفضة، حيث أنها تتطور بسرعة ولكن مخاطرتها أكبر من الذهب، وال40% فى وديعة، و تخصيص 25% فى عقار”. 

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

راندا البحيري

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد

ياسر جلال

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

