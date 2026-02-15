انسوا اللي فات .. إعلامي يُوجّه رسالة لجماهير الأهلي قبل مُواجهة الجيش الملكي

وجّه الإعلامي محمد طارق، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، رسالة مباشرة إلى جماهير النادي الأهلي، مطالبًا إياهم بطي صفحة ما حدث في لقاء الذهاب أمام الجيش الملكي المغربي، والتركيز على دعم الفريق في مباراة الغد باستاد القاهرة.

وأكد طارق أضا، أن ما وقع في المباراة السابقة أمام الجيش الملكي في المغرب، كان نتيجة تصرفات فردية من قلة، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى بالاعتذار وتوقيع عقوبات رادعة، وبالتالي لا داعي لاستحضار تلك الأحداث مجددًا.

وأضاف أن الجماهير الحمراء مطالبة بدورها المعتاد في التشجيع والمساندة والاحتفال، متمنيًا أن يظهر الأهلي بمستواه المعروف وأن يتألق نجومه داخل الملعب.

وشدّد على أن الأهلي نادٍ كبير وصاحب تاريخ عريق، وعندما يخوض مبارياته على أرضه يجب أن يستقبل ضيوفه بالصورة التي تليق باسمه ومكانته، داعيًا الجميع إلى التركيز في دعم الفريق وترك ما مضى خلفهم.