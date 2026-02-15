قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار اليوم الأحد 15-2-2026
«الأسيوطي» يثير الجدل: جينات وعبقرية حسن شحاتة تتجلي في شخصية معتمد جمال
تفاصيل استحداث وزارة الداخلية منصة التحقق البايومتري لتأمين البيانات.. فيديو
رئيس الوزراء يعلن حزمة الحماية الاجتماعية.. اليوم
كل سنجل يعمل الحركة دي| تامر حسني يشارك فيديو طريفًا «للسناجل» بمناسبة عيد الحب
تأييد ترامب يتراجع إلى 36%.. غضب شعبي في مينيسوتا بسبب سياسات الهجرة
إيران تتهم نانسي بيلوسي بدعوة «الإرهاب الاقتصادي» ضد المدنيين
حملة ترامب للترحيل الجماعي.. ارتفاع حاد في حالات احتجاز الأطفال المهاجرين
سعر الذهب اليوم الأحد 15-2-2026
يسرا تكشف أسرار علاقتها بوالدتها .. وهذه جوانب شخصية لم تُعرف من قبل
لأول مرة في مصر.. «الداخلية» تطلق منصة للتحقق البايومتري والمصادقة اللحظية| سامي عبدالراضي يكشف التفاصيل
بعد أزمة «البيضتين»| بشير التابعي لـ إبراهيم سعيد: حقك عليا أنا أسف.. أنت أخويا الصغير
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
انسوا اللي فات .. إعلامي يُوجّه رسالة لجماهير الأهلي قبل مُواجهة الجيش الملكي

رباب الهواري

وجّه الإعلامي محمد طارق، خلال تقديمه برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، رسالة مباشرة إلى جماهير النادي الأهلي، مطالبًا إياهم بطي صفحة ما حدث في لقاء الذهاب أمام الجيش الملكي المغربي، والتركيز على دعم الفريق في مباراة الغد باستاد القاهرة.

وأكد طارق أضا، أن ما وقع في المباراة السابقة أمام الجيش الملكي في المغرب، كان نتيجة تصرفات فردية من قلة، مشيرًا إلى أن الأمر انتهى بالاعتذار وتوقيع عقوبات رادعة، وبالتالي لا داعي لاستحضار تلك الأحداث مجددًا.

وأضاف أن الجماهير الحمراء مطالبة بدورها المعتاد في التشجيع والمساندة والاحتفال، متمنيًا أن يظهر الأهلي بمستواه المعروف وأن يتألق نجومه داخل الملعب.

وشدّد على أن الأهلي نادٍ كبير وصاحب تاريخ عريق، وعندما يخوض مبارياته على أرضه يجب أن يستقبل ضيوفه بالصورة التي تليق باسمه ومكانته، داعيًا الجميع إلى التركيز في دعم الفريق وترك ما مضى خلفهم.

القبض على 3 متهمين في واقعة العثور على أجنة داخل جوال بالمنيا

كشف لغز العثور على أجنة داخل جوال

كشف لغز العثور على جوال به أجنة داخل برطمانات في المنيا .. التفاصيل الكاملة

دعم ومساندة وتمكين.. ننشر ملامح الحزمة الاجتماعية الجديدة في رمضان| تفاصيل

مدرب كايزر تشيفز: مشفتش نجم في الزمالك ومحبط للخسارة

أسعار الذهب| سعر عيار 18 اليوم 15-2-2026

الفراخ زادت 30 جنيه.. نقاش ساخن على الهواء بين نائب اتحاد منتجي الدواجن وجمعية مواطنون ضد الغلاء

القبض على طفل حاول بيع منتجات للسائحين بالبحر الأحمر دون مضايقتهم

تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي

هل توجد زيادة جديده بالمعاشات؟

ايناس عز الدين

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

راندا البحيري عن فوازير شبيك لبيك: هنجسد أدوار شخصيات فنية مشهورة| خاص

بأجواء مبهجة.. ياسر جلال يروج لمسلسله الجديد بـ مين اللي ميحبش مودي

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: شهيدة الحب

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تداعيات ضرب إيران على الشرق الأوسط

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

