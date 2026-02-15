تراجعت نسبة تأييد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل حاد بين مختلف الفئات السكانية، حيث رفض الناخبون التضليل الاقتصادي وتكتيكات الهجرة القاسية.

عندما دخل عملاء الهجرة الفيدراليون إلى مينيسوتا، توقعوا الامتثال، لكنهم واجهوا كاميرات المراقبة، مقاومة مجتمعية، ورأيًا عامًا رافضًا للفوضى المتخفية وراء ستار الأمن.

وقد اصطدم هذا الادعاء بأدلة مصورة، وشهادات شهود عيان، وغضب شعبي متزايد إزاء حوادث إطلاق النار، والاعتقالات التعسفية، والخطاب التحريضي.

وانتهت حملة إدارة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيسوتا وسط احتجاجات منظمة وسلمية ومتواصلة.

كما ازداد الغضب الشعبي بعد حادثتي إطلاق نار مميتتين وتضارب الروايات الرسمية.

تشير استطلاعات الرأي المذكورة إلى أن الأغلبية لا توافق على تعامل ترامب مع قضايا الهجرة وتحقيقاته المتعلقة بانعدام الثقة، وأن انخفاض استطلاعات الرأي حول ترامب وتراجع شعبيته إلى 36% يعكس ثورة في صفوف الناخبين الشباب والمستقلين.