إعلامي: اللي هيلبس تيشرت الزمالك عليه مسئولية لازم يعملها.. و«معتمد» حقق نتائج كبيرة

تحدّث الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل بشأن نادي الزمالك ومعتمد جمال المدير الفني للفريق .

وقال اضا عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "كابتن معتمد جمال النهارده تصريحاته مهمة جدًا .. لأن أي حد مكانه كان هيجي يقول الزمالك في مشاكل وفي أزمات ومش هقدر أعمل وربنا يسهل".

وأضاف: "لكن الراجل بيقول الزمالك مفهوش مشاكل والزمالك كامل العدد".

وأكمل: "كابتن معتمد بيوصل رسالة أن الزمالك بمن حضر وبيوصل رسالة للعيبه والجهاز والإدارة وكله".

واستكمل: "اللي هيلبس تيشرت الزمالك عليه مسئولية لازم يعملها".

واختتم: "الراجل في ظروف صعبة حقق نتائج كبيرة ولازم نوجه ليه التحية".