الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

إعلامي: اللي هيلبس تيشرت الزمالك عليه مسئولية لازم يعملها.. و«معتمد» حقق نتائج كبيرة

معتمد جمال
معتمد جمال
علا محمد

تحدّث الإعلامي محمد طارق أضا عن تفاصيل بشأن نادي الزمالك ومعتمد جمال المدير الفني للفريق  .

وقال اضا عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد: "كابتن معتمد جمال النهارده تصريحاته مهمة جدًا .. لأن أي حد مكانه كان هيجي يقول الزمالك في مشاكل وفي أزمات ومش هقدر أعمل وربنا يسهل".

وأضاف: "لكن الراجل بيقول الزمالك مفهوش مشاكل والزمالك كامل العدد".

وأكمل: "كابتن معتمد بيوصل رسالة أن الزمالك بمن حضر وبيوصل رسالة للعيبه والجهاز والإدارة وكله".

واستكمل: "اللي هيلبس تيشرت الزمالك عليه مسئولية لازم يعملها".

واختتم: "الراجل في ظروف صعبة حقق نتائج كبيرة ولازم نوجه ليه التحية".

محمد طارق أضا الإعلامي محمد طارق أضا الزمالك معتمد جمال

