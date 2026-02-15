الأهلي يستعد لمُواجهة الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي استعداداته لمواجهة قوية أمام الجيش الملكي المغربي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.



مواجهة حاسمة على استاد القاهرة

ويستضيف الأهلي نظيره الجيش الملكي على ملعب استاد القاهرة الدولي، في لقاء مهم يُقام ضمن ختام مباريات دور المجموعات، حيث يسعى الفريق الأحمر لإنهاء المرحلة الأولى بأفضل صورة ممكنة.

مجموعة قوية وصراع على الصدارة

ويقع الأهلي ضمن المجموعة الثانية من مجموعات دوري أبطال إفريقيا، والتي تضم إلى جانبه أندية الجيش الملكي المغربي، ويانج أفريكانز التنزاني، وشبيبة القبائل الجزائري، في مجموعة تشهد منافسة قوية حتى الجولة الأخيرة.



الأهلي يحسم التأهل ويسعى للصدارة

وكان الأهلي قد ضمن التأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، بعدما تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، ويطمح الفريق لتحقيق الفوز على الجيش الملكي من أجل تأكيد صدارته وعدم الدخول في حسابات أخرى، خاصة أن المنافس المغربي يطارده بفارق نقطة واحدة



موقف الجيش الملكي وباقي الفرق

على الجانب الآخر، يحتل الجيش الملكي المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي يانج أفريكانز في المركز الثالث بـ5 نقاط، في حين يتذيل شبيبة القبائل جدول الترتيب برصيد 3 نقاط.

موعد مباراة الأهلي والجيش الملكي

تنطلق مباراة الأهلي والجيش الملكي اليوم في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما تبدأ في السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة للمباراة

وتذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 2، كما يمكن متابعتها أيضًا من خلال قناة On Time Sports عبر البث الأرضي داخل مصر



