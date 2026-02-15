الدفاع الروسية: تدمير 68 طائرة مسيرة أوكرانية قبل بلوغ أهداف حيوية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، إسقاط 68 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليلة الماضية في عدد من مقاطعات جنوب غربي البلاد، مؤكدة أن أنظمة الدفاع الجوي تعاملت مع الأهداف الجوية ودمرتها قبل بلوغها مواقع حيوية.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الهجمات تركزت على مناطق حدودية، دون تسجيل أضرار كبيرة في البنية التحتية، فيما تواصل السلطات المحلية تقييم الموقف ميدانيا.

ولم يصدر تعليق فوري من الجانب الأوكراني حول تفاصيل العملية.

وتشهد المناطق الجنوبية الغربية من روسيا تصاعدا ملحوظا في وتيرة الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ خلال الأشهر الأخيرة، في ظل استمرار العمليات العسكرية بين الجانبين.

في سياق متصل، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية، مشيرا إلى أهمية إبعاد القوات الأوكرانية عن الأراضي الروسية، بما في ذلك المناطق التي ضمتها موسكو، لتقليل مدى تأثير الصواريخ والأسلحة الغربية المستخدمة ضد روسيا.