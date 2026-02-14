رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي

صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، اليوم السبت، بأن أوكرانيا لن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي، وذلك ردا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مؤتمر ميونخ للأمن.

وقال زيلينسكي، في كلمته في مؤتمر ميونيخ للأمن، اليوم إن: "أوربان "يُنمي باطنه" بدلا من تعزيز جيشه"، حسبما ذكرت وكالة أنباء “تاس” الروسية.

وكتب “أوربان” عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، ردا على زيلينسكي: “عزيزي فلاديمير زيلينسكي، شكرا لك على خطابك الانتخابي الأخير الداعم لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.. سيساعد هذا الخطاب، المجريين، بشكل كبير، على رؤية الوضع بشكل أوضح”.

وأضاف رئيس الوزراء المجري: “ومع ذلك، أنت تُسيء فهم أمر ما: هذا النقاش لا يدور حولي أو حولك؛ بل يدور حول مستقبل المجر وأوكرانيا وأوروبا، ولهذا السبب تحديدا لا يمكنك أن تصبح عضوا في الاتحاد الأوروبي”.

وكانت الحكومة المجرية قد صرحت مرارا، بأنها لن تسمح بانضمام أوكرانيا المتسرع إلى الاتحاد الأوروبي؛ لأنه سيُشكل تهديدا بـ"مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا"، و"سيُلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الأوروبي".