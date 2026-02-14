زيلينسكي: نطالب بضمانات أمنية لأكثر من 20 عاما ونرفض الانسحاب من دونباس كشرط للسلام

أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تلقت مقترحات من الجانب الأمريكي بشأن تقديم ضمانات أمنية تمتد لمدة 15 عاما، مشددا على أن كييف تطمح إلى فترة أطول تصل إلى 20 عاما أو أكثر لضمان استقرار دائم وحماية سيادة البلاد.

وقال الرئيس الأوكراني إن المسؤولين الأمريكيين أبلغوا كييف بأن الانسحاب من إقليم دونباس من شأنه أن يسرع التوصل إلى السلام، واعتبروا أن ذلك يمثل “الضمان الروسي” لإنهاء النزاع. إلا أن زيلينسكي أشار إلى أن بلاده تنظر بحذر إلى هذه الطروحات، مؤكداً أن أي تسوية يجب أن تحافظ على وحدة الأراضي الأوكرانية وأمنها على المدى الطويل.

وأضاف أن أوكرانيا تسعى إلى ألا تترك بمفردها في مسار المفاوضات مع موسكو، مشدداً على أهمية وجود دعم دولي واضح وضمانات ملموسة خلال أي مفاوضات مقبلة مع روسيا.