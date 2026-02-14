أمين عام حلف شمال الأطلسي: روسيا تتكبد خسائر فادحة في أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الأطلسي مارك روته اليوم السبت، في مؤتمر ميونيخ للأمن إن روسيا تتكبد "خسائر فادحة" في أوكرانيا، إذ بلغ عدد القتلى من جنودها نحو 65 ألفا خلال الشهرين الماضيين، بحسب رويترز.

وقال روته خلال جلسة منفصلة مع ممثلي وسائل إعلام إن الحلف قوي بما يكفي لدرجة أن روسيا لن تحاول مهاجمته في الوقت الحالي.

وأضاف: "سننتصر في كل معركة مع روسيا إذا هاجمتنا الآن، وعلينا أن نتأكد من أن الوضع سيظل على ما هو عليه خلال عامين وأربعة وستة أعوام".

ومن جانبه، قال الرئيس الأوكراني فولوديمر زيلينسكي، اليوم "السبت"، إنه يجب التصدي للنظام الإيراني فوراً، مشيراً إلى أن أوكرانيا ستنتج ما يكفي من المسيرات الاعتراضية لجعل طائرات شاهد "بلا جدوي".

وتطرّق زيلينسكي خلال حديثه في مؤتمر ميونخ للأمن، إلى الوضع في إيران، مشيراً إلى المظاهرات التي شهدتها ميونخ والداعية إلى تغيير النظام هناك.

وأضاف أن أوكرانيا لا تربطها حدود بإيران ولا تخوض صراعاً مباشراً مع نظامها، لكنه لفت إلى أن طهران تواصل تزويد روسيا بطائرات مسيّرة تُستخدم في قتل الأوكرانيين.