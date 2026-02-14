قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
باحث: قرارات الكابينت الإسرائيلي تنهي عمليًا مسار حل الدولتين
هل توجد إجازات في رمضان؟.. قائمة العطلات الرسمية 2026 كاملة
ديمقراطي أمريكي: ترامب يتجاهل القانون الدولي ويوفر مظلة سياسية لنتنياهو
إنقاذ 13 مليون جنيه من الغرق في انقلاب سيارة نقل أموال بترعة في البحيرة
30 دقيقة.. تعادل سلبي بين الزمالك وكايزر تشيفز في الكونفدرالية| صور
القانون حسم الأمر.. هل يجوز إخلاء شقق الإيجار القديم قبل 7 سنوات؟
رئيس وزراء المجر يرد على زيلينسكي: أوكرانيا لن تنضم للاتحاد الأوروبي
وزير الخارجية: التعاون والتكامل بشأن نهر النيل يحقق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة
تأهل الهلال السوداني وصن دوانز الجنوب إفريقي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا
الإسكان الاجتماعي يضع قواعد حاسمة لحماية حقوق مستحقي الدعم بالقانون
خبير: تدخل سموتريتش وكاتس يعكس توجه إسرائيلي لإخضاع الضفة للسيطرة اليهودية
طقس الأسبوع.. رياح مثيرة للرمال والأتربة وانخفاض 6 درجات حرارة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تنسيق رفيع بين مصر والإمارات بشأن غزة واجتماع مجلس السلام المرتقب

فرناس حفظي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وذلك في إطار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين الشقيقين.

وتناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث أكد الوزيران قوة الروابط الأخوية التي تجمع مصر ودولة الإمارات، والاهتمام المشترك بمواصلة تعزيز مجالات التعاون القائمة والاستفادة من الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.

كما بحث الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكدا أهمية العمل الجماعي لتجنب اتساع رقعة التوتر في المنطقة، ودعم المساعي الرامية إلى التهدئة، وتهيئة المناخ للحلول السياسية والدبلوماسية، بما يحد من احتمالات التصعيد ويسهم في صون الأمن الإقليمي واستقرار دول المنطقة.

وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الوزيران ضرورة تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، ودعم اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، وسرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار، وضمان استمرار تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار، مع الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية.

كما تناول الاتصال الاستعدادات لاجتماع مجلس السلام المرتقب، حيث شدد الجانبان على أهمية استمرار التنسيق العربي والاسلامي لدعم جهود تثبيت التهدئة ودعم الامن والاستقرار فى المنطقة.

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم

ما أعراض نقص فيتامين د في الجسم؟.. أحترس منها

أعراض نقص فيتامين د في الجسم

ما هي فوائد الزبادي للأطفال ؟ .. ومتى يمكن تقديمه لهم

فوائد الزبادي للأطفال

كسر الصيام بالتمر.. فئات ممنوعة من الإفطار عليه

لماذا يُنصح بكسر الصيام على التمر؟

