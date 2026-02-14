4.4 مليار دولار دعم ياباني للأردن.. و170 مليونا لجهود السلام في فلسطين

أكد السفير الياباني في الأردن أساري هيديكي، استمرار دعم اليابان للأردن عبر مساعدات إنسانية وتنموية تجاوزت قيمتها 4.4 مليار دولار؛ في إطار تعزيز الاستقرار والتنمية في المملكة والمنطقة.

جاء ذلك خلال حفلٍ، أقامته السفارة اليابانية في عمان؛ بمناسبة العيد الوطني لليابان، والذكرى السادسة والستين لميلاد الإمبراطور، حيث شدد السفير على عمق الصداقة اليابانية الأردنية.

وأشار إلى أن التعاون يشمل الأمن والدفاع، الاقتصاد، الثقافة، التعليم والتبادلات الشعبية والأكاديمية، لافتا إلى زيارات رفيعة المستوى مثل زيارة عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني إلى اليابان في نوفمبر الماضي، وزيارة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد إلى اليابان في مايو الماضي، وزيارة وزير الدفاع الياباني ورئيس هيئة الأركان المشتركة لقوات الدفاع الذاتي اليابانية إلى الأردن.

وعن القضية الفلسطينية، أكد السفير دعم اليابان لجهود السلام في فلسطين، من خلال حزمة مساعدات بقيمة 170 مليون دولار، مؤكدا التزام بلاده بالاستمرار في دعم حقوق الفلسطينيين وتعزيز الاستقرار في المنطقة.