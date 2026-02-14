قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر ومواصفات سوإيست S08 في الإمارات.. صور
الأمم المتحدة: الفاشر وكردفان تشهدان انتهاكات مروعة وجرائم حرب
الخارجية: مصر تدعم تطبيق اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية لتعزيز التكامل والتبادل التجاري
تصدر المجموعة.. الزمالك يتأهل لربع نهائي الكونفدرالية بالفوز على كايزر تشيفز
وزير الخارجية: مصر تعمل مع الشركاء لدفع تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع هبوب رياح مثيرة للرمال في هذه المناطق
وزير الخارجية المجري: لن نسمح بسحبنا إلى حرب أوكرانيا ولن نرسل أموال شعبنا
تسليم طفل لأسرته لمحاولته بيع إكسسوارات للسائحين بالغردقة بشكل إلحاحي
عودة إمام عاشور.. قائمة الاهلي لمواجهة الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
برلماني: توجيهات الرئيس بتفعيل قانون المحليات يرفع كفاءة الخدمات ويعزز الرقابة
بحوزتها باروكة.. ضبط سيدة أعلنت عن نفسها لممارسة الفسق بالإسكندرية عبر تطبيقات الهواتف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عبدالعاطي: القادة الأفارقة يدعمون حلولًا أفريقية لمشكلات القارة واستراتيجيتها لعام 2036

بدر عبدالعاطي
بدر عبدالعاطي
محمد البدوي

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنه لا حديث عن تنمية دون السلم والأمن، مضيفًا: «لو استمعنا لمداخلات القادة ورؤساء الوفود اليوم الجميع يجمع على أن يكون هناك ملكية أفريقية، ولدينا أجندة 2036، وهي تمثل خارطة طريق لمستقبل القارة، والجميع يجمع عليها».

 التعاون مع الخارج والشركاء

وشدد خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه لوفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي على قناة «إكسترا نيوز»، على أن الأجندة تؤكد على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار من ناحية والتنمية من ناحية أخرى، موضحًا أنه ليس لدينا مشاكل في التعاون مع الخارج والشركاء الإقليميين دون السماح بأي تدخل في استقلالية القرار الأفريقي.

وتابع: «هناك دعم متكامل من القادة الأفارقة ليكون هناك حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية سواء كانت أمنية  أو جيوسياسية أو مشاكل تتعلق بالإرهاب».

الخارجية وزير الخارجية التعاون الدولي عبدالعاطي بدر عبدالعاطي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

أسعار الدواجن

قبل رمضان بأيام.. تحديث جديد فى أسعار الدواجن اليوم السبت 14 فبراير

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

الزمالك

قناة مفتوحة تنقل مباراة الزمالك وكايزر تشيفز اليوم السبت في الكونفدرالية

ترشيحاتنا

فيتامين سي

احترس.. نقص فيتامين سي يؤثر على كل جسمك

الأبراج في عيد الحب

«جالها هدايا».. أبراج محظوظة تتلقى مفاجآت في عيد الحب

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| نصائح للوقاية من الرياح خلال القيادة.. فئات ممنوعة من الإفطار على التمر في رمضان

بالصور

إحالة أوراق المتهم بالتخلص من خالته وسرقتها لمفتى الجمهورية

ارشيفيه
ارشيفيه
ارشيفيه

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس بسهولة.. حلول فعالة ومجربة

طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس
طرق إزالة بقع الحبر من الملابس

بأفكار بسيطة وغير مكلفة.. كيف تحتفل بعيد الحب 2026؟

وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026
وسائل بسيطة للاحتفال بعيد الحب 2026

سرطان القولون والمستقيم.. أعراض يجب الانتباه إليها وطرق الوقاية

أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم
أعراض سرطان القولون والمستقيم

فيديو

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ بن بيه وسؤال السِّلم

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: المهدي المنتظر بين الحقيقة والخيال

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: الجامعات الأهلية.. مراجعة شاملة لضمان الجودة والتطوير

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الإمام الأريب.. منارة الاعتدال في عالم تتقاذفه أمواج الفتن والجور

المزيد