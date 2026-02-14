عبدالعاطي: القادة الأفارقة يدعمون حلولًا أفريقية لمشكلات القارة واستراتيجيتها لعام 2036

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، إنه لا حديث عن تنمية دون السلم والأمن، مضيفًا: «لو استمعنا لمداخلات القادة ورؤساء الوفود اليوم الجميع يجمع على أن يكون هناك ملكية أفريقية، ولدينا أجندة 2036، وهي تمثل خارطة طريق لمستقبل القارة، والجميع يجمع عليها».

التعاون مع الخارج والشركاء

وشدد خلال لقاء خاص على هامش ترؤسه لوفد مصر في قمة الاتحاد الأفريقي على قناة «إكسترا نيوز»، على أن الأجندة تؤكد على الارتباط الوثيق بين الأمن والاستقرار من ناحية والتنمية من ناحية أخرى، موضحًا أنه ليس لدينا مشاكل في التعاون مع الخارج والشركاء الإقليميين دون السماح بأي تدخل في استقلالية القرار الأفريقي.

وتابع: «هناك دعم متكامل من القادة الأفارقة ليكون هناك حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية سواء كانت أمنية أو جيوسياسية أو مشاكل تتعلق بالإرهاب».