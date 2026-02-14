وزير النقل يتابع ميدانيا معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط | صور

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل بجولة تفقدية هامة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط والخدمات المتنوعة التي يقدمها الميناء لخدمة حركة الصادرات والواردات والمجتمع المينائي وذلك بحضور الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط و أعضاء لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب ، و نواب مجلسي النواب و الشيوخ بمحافظة دمياط.

حيث تفقد الوزير محطة الشحن البحري الخاصة بخط (الرورو) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الايطالى ، حيث أطلع على أعمال التشغيل والتداول الى جانب الخدمات التى تقدمها المحطة لعملائها بالتزامن مع رسو سفينة الرورو OLYMPOS SEAWAYS والتي ترفع علم تركيا ( خلال رحلتها رقم 61 للميناء والمنتظر أن تقوم بتداول 4025.6 طن بضائع تشمل 1395.43 طن بضائع وارد و 2630.18 طن صادر عبارة عن ملابس ومنسوجات و قطع غيار سيارات وضفائر كهربائية و خضروات و فواكه طازجة ) .

ويمثل هذا الخط ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية خاصة البضائع سريعة التلف ، وسرعة نفاذ البضائع المصرية الى الأسواق الأوروبية ، كما أطلع الوزير على إجمالي عدد الرحلات للخط منذ بدايته حتى الاًن والتي بلغت 60 رحلة بإجمالي تداول 143830 طن منهم 67885 طن وارد عبارة عن تفاح ومعدات متنوعة ، كما بلغ حجم البضائع الصادر 75945 طن فواكه وخضروات متنوعة وملابس و أقمشة و منسوجات و ضفائر كهربائية وقطع غيار سيارات .

ثم توجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها بالميناء ، حيث تفقد المنطقة اللوجيستية الصناعية شرق الميناء والتي تضم محطة الحبوب والغلال والتي يصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 850 م و عمق 18 م والتي ستسهم بعد افتتاحها في زيادة طاقة التداول بالميناء وحيث كان في استقبال سيادته بالمحطة المهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي الشركة القابضة للطرق والكبارى والأعمال البحرية، كما تفقد أعمال الردم خلف الحاجز الشرقي الجاري تنفيذها حالياً طبقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

ثم توجه الوزير لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض حيث تفقد مشروع حاجز الأمواج الغربي بإجمالي أطوال 5425 م والذى سيساعد الميناء في تقليل معدلات الإطماء للممر الملاحي والأرصفة كما يساهم في خلق مساحة أرضية حوالي 2.2 مليون م2 يتم إستغلالها حالياً في إقامة مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض والتي سيصل أطوال أرصفتها إلي حوالي 3320 م وعمق 18 م كما تفقد أعمال الردم الجاري تنفيذها حالياً بالمحطة و التي تم الانتهاء من حوالي 45 % منها .

كما توجه إلى موقع مشروع المنطقة اللوجيستية الصناعية غرب الميناء والتي ستضم مصنع لبناء وإصلاح وتدوير السفن إلى جانب مصنع للكابلات البحرية ومنطقة لوجيستية ، كما تفقد مشروع تنفيذ حاجز الأمواج الغربي النهائي بطول 6920 م و تفقد أعمال ردم المنطقة اللوجيستية الصناعية غرب الميناء .وقد أكد الوزير على ضرورة العمل على مدار الساعة والإلتزام بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ تلك المشروعات والتي تعد من أهم ركائز تطوير ميناء دمياط.