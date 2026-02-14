قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الذهب في السعودية مساء اليوم 14-2-2026.. ارتفاع 10 ريالات
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بحزمة للحماية الاجتماعية تهدف لدعم المواطن
التصوير دون إذن على طاولة الشيوخ غدا.. ما عقوبته في القانون؟
النصر يتفوق على الفتح بثنائية بالدوري السعودي
أحمد موسى عن منصة التحقق البايومترى والمصادقة: منصة وطنية تحمي بيانات المصريين
برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بصرف المرتبات مبكرًا يؤكد حرص الدولة على تخفيف الأعباء
الدوري الإسباني| فينيسيوس يقود هجوم ريال مدريد أمام ريال سوسيداد
لاعب الزمالك السابق: عدلي القيعي كلمني وقالي هات عقدك نشوفلك فيه ثغرة
سماسرة وراء رفع أسعار الفراخ .. أحمد موسى: لازم العقوبات توصل لأعلى سقف ضد من يتاجر بأكل الناس
أربعة مدربون لخلافة وليد الركراكي لتدريب منتخب المغرب
كل التحية.. أحمد موسى: كل مسؤول بيبقى عارف إنه موجود لفترة لتأدية الواجب الوطني
أحمد موسى عن مشاركة أبو العينين في فعاليات قمة الاتحاد الأفريقي: القادة أشادوا برؤيته التنموية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزير النقل يتابع ميدانيا معدلات تنفيذ المشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط | صور

جولة وزير النقل
جولة وزير النقل
حمادة خطاب

قام الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل  بجولة تفقدية هامة لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بميناء دمياط والخدمات المتنوعة التي يقدمها الميناء لخدمة حركة الصادرات والواردات والمجتمع المينائي وذلك بحضور الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط و أعضاء لجنة النقل و المواصلات بمجلس النواب ، و نواب مجلسي النواب و الشيوخ بمحافظة دمياط.

حيث تفقد الوزير محطة الشحن البحري الخاصة بخط (الرورو) الرابط بين مينائى دمياط وتريستا الايطالى ، حيث أطلع على أعمال التشغيل والتداول الى جانب الخدمات التى تقدمها المحطة لعملائها بالتزامن مع رسو سفينة الرورو OLYMPOS SEAWAYS والتي ترفع علم تركيا ( خلال رحلتها رقم 61 للميناء والمنتظر أن تقوم بتداول 4025.6 طن بضائع تشمل 1395.43 طن بضائع وارد  و 2630.18 طن صادر عبارة عن ملابس ومنسوجات و قطع غيار سيارات وضفائر كهربائية و خضروات و فواكه طازجة ) .

ويمثل هذا الخط ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وزيادة الصادرات المصرية خاصة البضائع سريعة التلف ، وسرعة نفاذ البضائع المصرية الى الأسواق الأوروبية ، كما أطلع الوزير على إجمالي عدد الرحلات للخط منذ بدايته حتى الاًن والتي بلغت  60 رحلة بإجمالي تداول 143830 طن منهم 67885 طن وارد عبارة عن تفاح ومعدات متنوعة ، كما بلغ حجم البضائع الصادر 75945 طن فواكه وخضروات متنوعة وملابس و أقمشة و منسوجات و ضفائر كهربائية وقطع غيار سيارات  .

ثم توجه الفريق مهندس كامل الوزير لتفقد عدد من المشروعات القومية الجاري تنفيذها  بالميناء ، حيث تفقد المنطقة اللوجيستية الصناعية شرق الميناء والتي تضم محطة الحبوب والغلال والتي يصل أطوال أرصفتها إلى حوالي 850 م و عمق 18 م والتي ستسهم بعد افتتاحها في  زيادة طاقة التداول بالميناء وحيث كان في استقبال سيادته بالمحطة المهندس علي عياد العضو المنتدب التنفيذي الشركة القابضة للطرق والكبارى والأعمال البحرية، كما تفقد أعمال الردم خلف الحاجز الشرقي الجاري تنفيذها حالياً طبقاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي  رئيس الجمهورية.

ثم توجه الوزير لمشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض حيث تفقد مشروع حاجز الأمواج الغربي بإجمالي أطوال 5425 م والذى سيساعد الميناء في تقليل معدلات الإطماء للممر الملاحي والأرصفة كما يساهم في خلق مساحة أرضية حوالي 2.2 مليون م2 يتم إستغلالها حالياً في إقامة مشروع محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض والتي سيصل أطوال أرصفتها إلي حوالي 3320 م وعمق 18 م كما تفقد أعمال الردم الجاري تنفيذها حالياً بالمحطة و التي تم الانتهاء من حوالي 45 % منها .

 كما توجه إلى موقع مشروع المنطقة اللوجيستية الصناعية غرب الميناء والتي ستضم مصنع لبناء وإصلاح وتدوير السفن إلى جانب مصنع للكابلات البحرية ومنطقة لوجيستية ، كما تفقد مشروع تنفيذ حاجز الأمواج الغربي النهائي بطول 6920 م و تفقد أعمال ردم المنطقة اللوجيستية الصناعية غرب الميناء .وقد أكد الوزير  على ضرورة العمل على مدار الساعة والإلتزام بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ تلك المشروعات والتي تعد من أهم ركائز تطوير ميناء دمياط.

النقل ميناء دمياط الموانىء البحرية

مجلس المحافظين

مصادر: حركة محافظين "موسعة" الاثنين وتشمل تغيير 17 محافظا وتعيين 19 نائبا.. تفاصيل

اسلام بعد خروجه

فوضت أمري ليك يارب.. إسلام ضحية الملابس النسائية في بنها يتحدث عن الواقعة

العثور على اجنة

وسط ظروف غامضة.. العثور على جوال بداخله أجنة صغار في المنيا

الفراولة

حقيقة فيديو إلقاء الفراولة في الشوارع.. نقيب الفلاحين يكشف التفاصيل

ارشيفيه

حبس ممرض تعدى على مريضه باحدى مستشفيات الدقهلية

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية

سعر الذهب الآن في مصر عيار 21 مفاجأة

مباراة الأهلى والجيش الملكى

موعد مباراة الأهلى والجيش الملكى بدورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

النادي الأهلي

الأهلي في ورطة| الشحات يفرض شروطه وديانج يتمرد وداري: عايز حقي

محمد صلاح

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي

إنتر ميلان

تشكيل قمة الدوري الإيطالي بين إنتر ميلان ويوفنتوس

الزمالك

الأبيض لم ولن ينتهي.. أحمد دويدار يحتفل بتأهل الزمالك لربع نهائي الكونفدرالية

بالصور

إيناس عز الدين تتألق بالأحمر في عيد الحب وتخطف الأنظار بإطلالة مميزة

ايناس عز الدين
ايناس عز الدين
ايناس عز الدين

رمضان 2026 .. راندا البحيري عن مشاركتها فى مسلسل الضحايا: دور مختلف ويحمل طابع الأعمال الأجنبية |خاص

راندا البحيري
راندا البحيري
راندا البحيري

افتتاح 10 مساجد جديدة بتكلفة 59 مليون جنيه بالشرقية استعدادا لشهر رمضان

مسجد
مسجد
مسجد

صحة الشرقية: تنفيذ 94 ألف و981 زيارة منزلية على مدار 72 إسبوع

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

مسلسل صحاب الأرض

اتغير 3 مرات.. صحاب الأرض يثير جدلا في إسرائيل قبل عرضه في رمضان

رامز جلال ليفل الوحش

من 50 إلى 100 ألف دولار في الحلقة الواحدة .. جدل حول أجور برنامج رامز جلال

برايان أرمسترونغ

بسبب انهيار العملات المشفرة .. ملياردير يخسر 10 مليارات دولار من ثروته

زلزال

توقعات هوجربيتس في محلها!.. زلــ.زال قوي يضرب هذه الدولة

