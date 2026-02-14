أحمد موسى: طول أرصفة ميناء دمياط 14 كيلومتر والغاطس 14.5 متر لاستقبال سفن عملاقة

علق الإعلامي أحمد موسى، على متابعة الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لإنطلاق التشغيل التجريبي التجاري لمحطة حاويات " تحيا مصر 1" بميناء دمياط باستقبال سفينة الحاويات العملاقة ESSEN EXPRESS التابعة للخط الملاحي العالمي هاباج لويد والقادمة من ميناء أمبرلي بتركيا.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" الدولة تعكف على تطوير الموانئ المصرية ويتم تنفيذ منظومة لاستقبال سفن عملاقة في ميناء دمياط .



وأضاف الإعلامي أحمد موسى :" طول ارصفة ميناء دمياط أصبحت حوالي 14 كيلومتر بدلا من 6 كيلو متر والغاطس أصبح 14.5 متر لاستقبال سفن عملاقة ".

واكمل الإعلامي أحمد موسى :" وزير النقل شهد التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر لاستقبال السفن العملاقة في ميناء دمياط ".

ولفت الإعلامي أحمد موسى :" لدينا منظومة حديثة في الموانئ المصرية وهي منظومة إلكترونية "، مضيفا:" أحيي الفريق كامل الوزير على الجهد الكبير الذي يبذله".

