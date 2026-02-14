مصر الأول عربيًا وأفريقيًا والثالث عالميا في تصنيف فيفا للرياضات الإلكترونية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن التصنيف العالمي للرياضات الإلكترونية، والذي شهد ظهورًا تاريخيًا لمصر؛ باحتلالها المركز الثالث عالميًا في فئة "الموبايل"، والأول عربيًا وأفريقيًا، بعد أول مشاركة في كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية.

ومثَّل عمر الشحات، مصر، في فئة "الموبايل" في كأس العالم لكرة القدم الإلكترونية، في شهر ديسمبر 2025، في العاصمة السعودية “الرياض”، وتأهل إلى الدور نصف النهائي؛ بعدما قدم مشوارًا رائعًا، شهد 8 انتصارات.

واحتلت تايلاند صدارة التصنيف العالمي، بينما جاءت البرازيل في المركز الثاني، ومصر في المركز الثالث، قبل المغرب وتركيا اللذان الحتلا المركزين الرابع والخامس على الترتيب.