خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية وتنمية المواهب الوطنية

تشهد منظومة الرياضات الإلكترونية في المملكة العربية السعودية تطورًا تنظيميًا جديدًا يعكس توجهًا نحو دعم النمو المتوازن لهذا القطاع، وتعزيز مسارات اكتشاف وتطوير المواهب الوطنية. ويأتي هذا التحرك ضمن جهود تستهدف بناء بيئة مؤسسية أكثر تنظيمًا، قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في مجال المنافسات الإلكترونية.

ويركز هذا التوجه على دعم البطولات المحلية بوصفها منصات أساسية لصقل المهارات، وربط المستويات المجتمعية بالمسارات الاحترافية، بما يسهم في رفع جودة الأداء وتوسيع قاعدة المشاركة. كما يمنح اهتمامًا خاصًا بزيادة حضور السيدات في المنافسات، من خلال تهيئة بيئة أكثر شمولية تشجع المواهب النسائية على المشاركة والتطور ضمن إطار منظم.

ويتضمن هذا المسار إطلاق برامج متخصصة لتطوير القدرات، تعتمد على التدريب العملي والتوجيه وبناء الخبرات، بهدف إعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في المحافل الإقليمية والدولية. ويعكس ذلك التزامًا طويل الأمد ببناء منظومة متكاملة تدعم النمو المستدام وتكامل الأدوار داخل القطاع.

وفي هذا السياق، يشار إلى أن مجموعة يلا المحدودة العالمية تشارك ضمن هذا الإطار التعاوني الداعم لتنمية الرياضات الإلكترونية في المملكة، في إطار ينسجم مع التوجهات الوطنية العامة.