اندلاع حريق في سيارة ملاكي داخل محطة وقود بأسيوط

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء، من السيطرة على حريق سيارة ملاكي داخل محطة وقود بشارع الجمهورية في أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط؛ إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق بسيارة ملاكي داخل محطة وقود بشارع الجمهورية في أسيوط.

انتقل على الفور لموقع البلاغ؛ قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده بالكامل دون وقوع خسائر بشرية أو خسائر في الأرواح.

حرر محضر بالواقعة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.