محافظ أسيوط يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان بمسجد ناصر

شهد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى ليلة النصف من شعبان، والذي أقيم بمسجد ناصر بحي شرق مدينة أسيوط، وذلك تحت رعاية فضيلة الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبحضور العميد أركان حرب هاني الفاروق المستشار العسكري للمحافظة والدكتور عيد علي خليفة، وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، والدكتور علي محمود، رئيس المنطقة الأزهرية، والدكتور أحمد شريت، وكيل وزارة المالية، والمهندس عصام عبدالظاهر، وكيل وزارة الإسكان، والدكتور جمال عبدالناصر مدير عام إقليم وسط الصعيد الثقافي، وأبو العيون إبراهيم، رئيس حي شرق، وإيهاب عبدالحميد، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، إلى جانب الدكتور محمد عبد اللطيف، مدير إدارة الدعوة، والشيخ ناصر محمد، مدير عام المتابعة، والشيخ شعراوي شعبان مدير عام إدارة أوقاف شرق ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة.

وتضمنت فعاليات الاحتفال تلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم تلاها الشيخ عطية الله رمضان السلامي، أعقبها كلمة لمديرية الأوقاف ألقاها الدكتور عيد علي خليفة، تناول خلالها فضل وأهمية ليلة النصف من شعبان، وما تحمله من معاني إيمانية ودروس مستفادة، مشيرًا إلى ارتباطها بذكرى تحويل القبلة، ودورها في ترسيخ القيم الإسلامية السمحة وتعميق روح التسامح والعمل الصالح. مؤكدًا أن ليلة النصف من شعبان تُعد من الليالي المباركة التي تُرفع فيها الأعمال إلى الله عز وجل، ويعم فيها الفضل والمغفرة، إلا لمشرك أو مشاحن.

ومن جانبه، قدم محافظ أسيوط التهنئة للقيادة السياسية، وللشعب المصري، ولأبناء المحافظة بهذه المناسبة الدينية المباركة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في استكمال مسيرة التنمية والبناء بمختلف القطاعات، للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن إحياء مثل هذه المناسبات الدينية يسهم في تعزيز القيم الأخلاقية والوطنية، وترسيخ روح الانتماء، وتوحيد الصف، ودعم جهود الدولة في تحقيق التنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

واختتم الاحتفال بتقديم عدد من التواشيح الدينية والابتهالات، أعقبها حرص محافظ أسيوط على مصافحة الحضور وتبادل التهاني بهذه المناسبة، والتقاط الصور التذكارية.

وعلى هامش الفعالية، تم تكريم الدكتور محمد عبد اللطيف، مدير إدارة الدعوة، والشيخ عطية الله رمضان السلامي، أحد المشاركين في مسابقة "دولة التلاوة"، تقديرًا لجهودهما وتميزهما.