حوادث

انتشال جثة طفل غرق بنهر النيل في أسيوط

إيهاب عمر

تمكنت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بأسيوط من انتشال جثة طفل لقي مصرعه غرقًا بنهر النيل، بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.


وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب، يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بسقوط الطفل "أحمد. م. ع"، 4 سنوات، ومقيم بقرية بني زيد الأكراد بمركز الفتح.


وعلى الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط مركز الشرطة، وسيارة الإسعاف، وقوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري، حيث تمكنت القوات من انتشال الجثمان، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام.

وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

