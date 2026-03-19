الرئيس السيسي: ندعم إجراءات القيادة الإماراتية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيارة أخوية إلى كل من الإمارات وقطر تأكيدا لإدانة ورفض مصر القاطعين للاعتداءات الأئمة وغير المبررة على أراضي الدول الشقيقة ومحاولات الإضرار بأمنها ومقدراتها.



وأكد الرئيس السيسي، لنظيره الإماراتي الدعم الكامل لبلاده في الظروف الحالية، كما اكد رفض مصر للاعتداءات على أراضي الدول الشقيقة.

كما أكد الرئيس السيسي، دعم مصر إجراءات القيادة الإماراتية للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.



وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس استهلّ الزيارة بالتوجه إلى الإمارات العربية المتحدة، حيث كان في استقبال سيادته لدى الوصول أخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك السيد السفير عصام عاشور، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تم عقد لقاء ثنائي مغلق بين السيد الرئيس وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد.



وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن السيد الرئيس استهل اللقاء بتأكيد دعم مصر الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الظروف الحالية، ومساندة مصر لما تتخذه القيادة الإماراتية من إجراءات للحفاظ على أمن واستقرار الإمارات ومصالح شعبها الشقيق، مؤكداً رفض وإدانة مصر للاعتداءات الإيرانية على الإمارات والدول العربية الشقيقة. كما شدد السيد الرئيس على أن الأمن القومي لدول الخليج العربي يعد امتدادًا للأمن القومي المصري، مؤكداً استعداد مصر لتقديم كافة أشكال الدعم اللازم للحفاظ على أمن واستقرار دولة الإمارات ودول الخليج العربي. واستعرض سيادته الجهود التي تقوم بها مصر من أجل وقف التصعيد، مشيراً في هذا الإطار إلى أن مصر نقلت للجانب الإيراني رسالة واضحة بأن دول الخليج ليست جزءًا من الحرب الدائرة وأن الاعتداءات الإيرانية عليها غير مقبولة ولا مبررة ويتعين وقفها فوراً، كما أكد السيد الرئيس أن مصر تواصل جهودها لحث كافة الأطراف على العودة الفورية للمسار التفاوضي الكفيل وحده بالتوصل لحلول دبلوماسية تحافظ على استقرار وسيادة الدول ومقدرات شعوبها وفقاً للمبادئ المستقرة للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.