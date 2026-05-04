المجلس القومي للمرأة ينظم تدريب ريادة الأعمال بمحافظة بني سويف

نظم المجلس القومي للمرأة فعاليات التدريب المتخصص في ريادة الأعمال ضمن برنامج "رابحة"، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، ومركز ريادة الأعمال والابتكار أنسي ساويرس بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبالشراكة مع وزارة الصناعة وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وبدعم من حكومة كندا، واستهدف 21 سيدة من صاحبات المشروعات أو الراغبات في بدء مشروعات جديدة بمحافظة بني سويف ، واستمر على مدار 5 أيام.

وأكدت الأستاذة مي محمود، مدير عام مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس ، أن البرنامج يأتي في إطار حرص المجلس على تمكين السيدات اقتصاديًا وتزويدهن بالمهارات اللازمة لإدارة مشروعاتهن بكفاءة، وأوضحت أن المجلس يحرص على إتاحة الفرصة لمشاركة السيدات من مختلف المحافظات، بما في ذلك السيدات ذوات الإعاقة، ضمن برامجه التدريبية المتخصصة.

تضمن التدريب مجموعة من الجلسات العملية والنظرية حول ريادة الأعمال، والتخطيط المالي، والتسويق، إلى جانب تنمية المهارات الشخصية، بما يساهم في دعم السيدات على تطوير أفكارهن وتحويلها إلى مشروعات ناجحة ومستدامة.

وشهدت فعاليات الختام حضور الدكتورة نارمين محمود مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة بني سويف، إلى جانب المدربين المشاركين.