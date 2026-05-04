ميناء دمياط يتداول 13 سفينة للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 6 سفن، بينما غادرته 7 أخرى، ليصل إجمالي السفن الموجودة على الرصيف إلى 22 سفينة.

وأضاف المركز الإعلامي للهيئة - في بيان اليوم /الاثنين/ - أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 5845 طنًا، تشمل: 1270 طن علف بنجر و4575 طن بضائع متنوعة.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53113 طنًا، تشمل: 12998 طن قمح، و600 طن خردة، و33891 طن ذرة، و4480 طن فول، و1144 طن خشب زان.

فيما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1070 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 278 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد حاويات الترانزيت 1650 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 146188 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 23872 طنًا، كما سجلت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا نحو 5358 حركة.