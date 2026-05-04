وزير الخارجية يشارك في اجتماع مجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

شارك الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في اجتماع افتراضي لمجلس محافظي الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي يوم الاثنين ٤ مايو، وذلك بصفته محافظ مصر لدى الصندوق، وفى إطار تعزيز التعاون التنموي مع الشركاء الإقليميين ودفع جهود التكامل الاقتصادي العربي.

والقى وزير الخارجية كلمة خلال الاجتماع، اكد فيها ان اللقاء يجسد أهمية التعاون العربي المشترك، والإيمان الراسخ بضرورة العمل الجماعي في مواجهة التحديات التنموية العالمية.

كما أشاد بالصندوق العربي كأحد أهم الصروح المالية الداعمة لمسارات التنمية المستدامة، مثمناً ما حققه من نتائج مالية إيجابية وتنامي حجم الأصول والاحتياطيات، بما يعكس قوة مركزه المالي وكفائته رغم الاضطرابات الاقتصادية الراهنة.

كما أعرب وزير الخارجية، عن الاعتزاز بعلاقات التعاون الوثيقة والممتدة مع الصندوق العربي، والتي أثمرت عن دعم العديد من المشروعات التنموية الاستراتيجية في قطاعات حيوية كالطاقة المتجددة والبنية التحتية، مما أسهم في تعزيز جهود التنمية الوطنية.

كما أشار إلى أن الشراكة بين الصندوق ومصر تجاوزت نمط التمويل التقليدي لتصبح نموذجاً للتعاون البناء الذي يدعم أولويات أجندة مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

واختتم الوزير كلمته بالتأكيد على التطلع لمواصلة البناء على ما تحقق من شراكة مثمرة وتعزيز أطر التعاون خلال المرحلة المقبلة، بما يواكب تطلعات الشعوب العربية نحو مزيد من الازدهار، ويعزز من قدرة المؤسسات العربية المشتركة على الاستجابة الفاعلة للتحديات الراهنة والمستقبلية.